Während die Weihnachtszeit näher rückt, zeigen sich die großen Namen der Branche in bester Form und präsentieren ihre neuesten Wearables. Diese Geräte sind nicht nur modische Accessoires, sondern echte Sport- und Lifestyle-Tools, die den Alltag revolutionieren. nextpit zeigt Euch in diesem Artikel alle Neuheiten.

Garmin Lily 2 Active: Ästhetik trifft Funktionalität

So sieht die Garmin Lily Active 2 aus. / © Garmin

Die Garmin Lily 2 Active ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Ästhetik und technische Raffinesse in einer Smartwatch kombiniert werden können. Mit einem Preis von 349,99 Euro richtet sich diese Uhr konkret an Frauen und bietet einen integrierten GPS-Empfänger sowie ein 240 x 201 Pixel großes LCD-Display, das durch Tippen aktiviert werden kann. Doch die wahre Stärke der Lily 2 liegt in ihrer Funktionsvielfalt, die von Fitness-Tracking bis hin zu Garmin Pay reicht. Ihr wasserdichtes Design (5 ATM) und die Akkulaufzeit von bis zu neun Tagen machen sie zu einem verlässlichen Begleiter für sportliche Aktivitäten und den Alltag.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active: Budgetfreundliche Performance

Die beiden Farben der Xiaomi Redmi Watch 5 Active. / © Xiaomi

Für die, die auf der Suche nach einem Preis-Leistungs-Wunder sind, steht die Xiaomi Redmi Watch 5 Active bereit. Mit einem beeindruckenden 2-Zoll-Touchscreen (320 x 385 Pixel) und einem Preis von lediglich 32,99 Euro vereint sie ein großes Display mit Funktionalität. Zwar ist diese Uhr ohne GPS und mit einer durchschnittlichen Helligkeit von 500 Nits ausgestattet, jedoch bietet sie dennoch grundlegende Smartwatch-Funktionen. Die Akkulaufzeit von bis zu 18 Tagen ist ein weiterer Pluspunkt, der sie ideal für Smartwatch-Einsteiger macht. Hier können Sie sicherstellen, dass Sie auch mit einem begrenzten Budget nicht auf die Vorzüge eines smarten Armbands verzichten müssen.

Polar Vantage M3: Für echte Sportler

Die Polar Vantage M3 richtet sich an Sportler, die ihre Leistungsdaten im Detail analysieren möchten. Mit einem Preis von 399,99 Euro wird sie als professionelle Multi-Sportuhr beworben und bietet über 150 Sportprofile, individuelle Trainingsprogramme und eine EKG-Funktion. Das 1,28 Zoll große AMOLED-Display (416 x 416 Pixel) und die Möglichkeit, Kartenmaterial direkt auf der Uhr zu verwenden, machen sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für ernsthafte Athleten. Ihre Akkulaufzeit von bis zu sieben Tagen und die Wasserdichtigkeit (5 ATM) erweitern das Einsatzspektrum in den unterschiedlichsten Sportarten erheblich.

Suunto Race S Titanium: Eleganz und Robustheit vereint

Die Suunto Race S Titanium steht an der Spitze der technischen Evolution im Sportuhren-Bereich. Mit einem Gehäuse aus Titan und einem Preis von 449 Euro repräsentiert sie die Symbiose aus Eleganz und Funktionalität. Ihre Features umfassen ein integriertes GPS, das den Nutzern ermöglicht, präzise Routen zu verfolgen und auf Kartenmaterial zuzugreifen. Die spezielle drehbare Krone und die Akkulaufzeit von bis zu 13 Tagen (ohne Herzfrequenztracking) unterstreichen ihren Anspruch, sowohl ästhetisch als auch technisch zu überzeugen. Diese Uhr ist nicht nur ein Statussymbol, sondern auch ein leistungsstarkes Tool für Outdoor-Sportler.

Hama Smartwatches: Einstieg in die Smartwatch-Welt

Das sind die smarten Uhren von Hama. / © Hama

Für Technik-Neulinge hat Hama eine Reihe von Einsteigermodellen im Angebot, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Die Hama Smartwatch 6010 beginnt bei 79 Euro und bietet ein rechteckiges TFT-Display (1,65 Zoll). Die Modelle 7000 und 7010 kosten 89 respektive 99 Euro und kommen mit runden AMOLED-Displays (1,32 Zoll und 1,43 Zoll). Alle Modelle sind mit GPS ausgestattet, wasserdicht (5 ATM) und bieten eine Akkulaufzeit zwischen sechs und acht Tagen. Ideal für alle, die in die Welt der Smartwatches eintauchen möchten, ohne gleich ein Vermögen auszugeben.

Rogbid Tank G2: Der robuste Begleiter

Schließlich bietet die Rogbid Tank G2 eine interessante Option für Outdoor-Fans, die nach einem kosteneffizienten, robusten Gerät suchen. Die Uhr, die für knapp 40 Euro erhältlich ist, bietet ein 1,75 Zoll großes IPS-Display (280 x 326 Pixel) und ist nach IP68 zertifiziert. Mit über 100 Sportmodi und einer Akkulaufzeit von etwa sieben Tagen stellt sie sicher, dass Nutzer ihre Fitnessziele auch unter extremen Bedingungen erreichen können. Die Integration eines GPS-Empfängers und die Unterstützung von Sprachassistenten wie Alexa sorgen für zusätzliche Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit.

Insgesamt zeigt sich, dass die aktuelle Generation an Smartwatches sowohl für Einsteiger als auch für etablierte Technik-Kenner viel zu bieten hat. Von eleganten Design-Lösungen über leistungsstarke Sport-Tools bis hin zu budgetfreundlichen Alternativen — für jeden gibt es die passende Uhr, die nicht nur den Zeitablauf misst, sondern das gesamte Leben smarter gestaltet.