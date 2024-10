Wir haben schon lange auf intelligentere und hilfreichere Software für iPhones gewartet und heute rollt Apple die erste Welle der Apple-Intelligence-Funktionen als kostenloses Update mit iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS Sequoia 15.1 aus. Während die aktuelle Version für US-Englisch optimiert ist, wird die Unterstützung im Dezember auf das lokalisierte Englisch in Australien, Kanada und Großbritannien erweitert.

Im April nächsten Jahres wird die Plattform voraussichtlich eine Vielzahl von Sprachen unterstützen, darunter Chinesisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch und andere. Apple Intelligence ist kompatibel mit dem iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, der iPhone-16-Serie, ausgewählten iPads mit dem A17 Pro oder M1 und neueren Chips sowie Macs mit M1 und neueren Prozessoren.

Kurz gesagt: Wenn Ihr in den USA seid und ein geeignetes Gerät habt, könnt ihr heute auf Apple Intelligence zugreifen. Weltweit können andere es ausprobieren, indem sie ihr Gerät und die Siri-Sprache auf US einstellen. Wenn Ihr in der EU lebt (so wie ich), können nur Mac-Nutzer:innen mit macOS Sequoia 15.1 in US-Englisch auf Apple Intelligence zugreifen. iPhone- und iPad-Nutzer:innen in der EU erhalten ab April Zugang.

Ein Überblick über die Funktionen von Apple Intelligence, die auf der WWDC 2024 vorgestellt wurden. / © Apple

Aber was genau bringt dieses Update mit sich? Es führt ein verbessertes Siri mit kontextabhängigen Vorschlägen ein, eine überarbeitete Fotos-App, die es uns ermöglicht, Objekte zu entfernen oder die Schärfe in Bildern anzupassen. Außerdem gibt es erweiterte Textbearbeitungswerkzeuge, die bei Grammatik und Stil helfen. Da der Datenschutz ein zentrales Anliegen ist, nutzt Apple Intelligence die geräteinterne Verarbeitung und Private Cloud Compute, um die Sicherheit Eurer Daten zu gewährleisten.

In unserem Beitrag zu Apple Intelligence stellen wir Euch die Funktionen, die nun auf iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max und der iPhone-16-Serie genutzt werden können, ausführlich vor. Springt also gerne in unseren Apple-Intelligence-Artikel rein.

Last but not least: Laut Apple können Nutzer:innen die ChatGPT-Integration aktivieren oder deaktivieren, die über Siri, die Schreibwerkzeuge oder die visuellen Intelligenzfunktionen in der Kamerasteuerung verfügbar ist. Der Zugang zu ChatGPT ist kostenlos, Ihr braucht kein Konto und für Datensicherheit ist auch gesorgt: IP-Adressen werden anonymisiert, und OpenAI speichert Eure Anfragen nicht. Für diejenigen, die sich entscheiden, ihr Konto zu verknüpfen, gelten die Datenverwendungsrichtlinien von OpenAI.

Lasst uns gerne wissen, ob Ihr schon auf die Funktionen zugreifen könnt. Falls nicht, lasst uns gern wissen, wie Ihr darüber denkt, dass jetzt mit April 2025 zumindest ein Hinweis existiert, wann Deutschland endlich nachzieht.