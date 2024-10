Amazon bietet gerade einen Curved-Monitor unter 250 Euro an. Beim ROG Strix XG27WCS erwarten Euch 180 Hz, FreeSync, HDR und eine schnelle Reaktionszeit von 1 ms. Ob der Bildschirm die Gaming-Herzen zu diesem Preis höher schlagen lässt oder Ihr doch besser nach einer Alternative Ausschau halten solltet, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Den passenden Monitor für Euer Gaming-Setup zu finden kann sich als durchaus knifflige Aufgabe herausstellen. Allem voran steht hier natürlich die Bildwiederholrate. Mit 120 Hz oder weniger seid Ihr gerade bei schnelleren Games, wie Call of Duty, häufig im Nachteil. Sucht Ihr zudem nach einem immersiven Erlebnis hat Amazon gerade das perfekte Angebot für Euch. Mit dem ASUS ROG Strix XG27 WCS findet sich ein Curved-Monitor mit einer Bilddiagonale von 27 Zoll nämlich für kurze Zeit zum absoluten Bestpreis.

Curved-Monitor unter 250 Euro: So gut ist der ASUS ROG Strix XG27WCS

Allem voran steht hier natürlich die Panel-Technologie. Es handelt sich um ein Curved VA-Panel mit einer Bildwiederholrate von 180 Hz. Zusätzlich erwartet Euch eine Reaktionszeit von 1 ms, sowie die Gaming-Features FreeSync und AdaptiveSync, um Stutter und Ghosting zu verringern. Damit Ihr hier ein entsprechend gutes Bild erhaltet, bietet der Asus-Monitor DisplayHDR 400, wodurch der Monitor auf maximal 400 Nits im HDR-Bereich aufhellt.

Rechts seht Ihr die Stadt bei 60 Hz völlig unklar, während links deutlich mehr Details bei 180 Hz zu erkennen sind. / © Asus

Aufgelöst wird in WQHD-Qualität, also mit 2.560 x 1.440 Pixeln, was für die Displaygröße perfekt geeignet ist. Eine geringere Auflösung würde zu einer schwächeren Farbgebung führen und 4K könnte sogar zu Blur-Effekten führen. Zusätzlich habt Ihr jeweils einen Displayport-, einen USB-C- und einen HDMI-Anschluss zur Verfügung. Da es sich bei letzterem um HDMI 2.0 handelt, können Spiele nicht in 4K-Inhalte mit 120 FPS darstellen und ist somit weniger für die Playstation 5 geeignet.

Lohnt sich das Asus-Angebot oder solltet Ihr besser die Finger davon lassen?

Schauen wir uns die etwas problematischeren Funktionen zuerst an. Den Anfang macht die maximale Helligkeit von 400 Nits. Ein lichtdurchfluteter Raum ist hier also eher suboptimal, da Ihr die Bildschirminhalte unter Umständen nicht mehr klar erkennen könnt. Zusätzlich ist der HDMI-2.0-Port für das Jahr 2024 einfach nicht mehr zeitgemäß. Auch wenn VRR integriert ist, fehlt Euch hier zudem GSync, was mittlerweile bei den meisten Gaming-Monitoren schon eine Standardeinstellung ist.

Doch all diese Punkte sind eben Abstriche, die Ihr bei einem Gaming-Monitor für knapp 250 Euro machen müsst. Dem gegenüber steht eine Bildwiederholrate von 180 Hz, ein Fast VA-Panel mit einem Betrachtungswinkel von 178 Grad, eine fixe Reaktionszeit, eine gute Ergonomie und verschiedene andere Sync-Funktionen, um das Gaming-Erlebnis zu verbessern.

Auch preislich seid Ihr hier gut beraten. Denn mit gerade einmal 247,89 Euro seid Ihr hier dabei. Damit erreicht der Monitor einen neuen Bestpreis. Dieser lag bisher bei knapp 261 Euro. Der aktuell nächstbeste Preis hingegen ist mit 270 Euro sogar noch einmal etwas höher angesetzt. Hardcore-Gamer werden mit dem Monitor sicherlich an ihre Grenzen stoßen. Für Casual-Zocker oder als Zweitbildschirm ist der Asus ROG Strix XG27WCS aber sicherlich eine gute Wahl. Beachtet allerdings, dass die Lieferzeit mit 1 bis 2 Monaten hier recht lang ist und das Angebot jederzeit enden kann.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Seid Ihr Fans von Curved-Monitoren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, damit wir Euch noch mehr günstige Geräte vorstellen können!