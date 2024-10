Warum die Google-Suchleiste entfernen oder deaktivieren?

Bei vielen Android-Handys ist die Google-Suchleiste standardmäßig auf dem Startbildschirm installiert. Wenn Ihr sie jedoch nur selten benutzt, kann sich diese Funktion eher wie ein Platzfresser anfühlen und Euch daran hindern, zusätzliche App-Verknüpfungen und Widgets hinzuzufügen. Die Deaktivierung der Google-Suchleiste kann für einen aufgeräumten Homescreen sorgen, sodass Euer Hintergrundbild besser zur Geltung kommt.

Auch ohne die Suchleiste könnt Ihr mit Gesten oder Verknüpfungen, wie dem Google Assistant oder alternativen Suchtools, schnell suchen.

So entfernt Ihr die Google-Suchleiste mit einfachen Gesten

Entfernt die Google-Suchleiste auf Pixel und Stock Android

Auf den Google-Handys und vielen Stock-Android-Geräten erfordert das Entfernen der Google-Suchleiste vom Startbildschirm entweder ein Custom ROM oder einen App Launcher wie Nova. Auf einigen Geräten mit Stock Android, wie Sony Xperia oder HMD-Modellen, wird das Entfernen des Such-Widgets jedoch direkt unterstützt.

Deaktiviert die Schnellsuchleiste auf dem Sony Xperia

Wenn Ihr ein Sony Xperia habt, könnt Ihr die Google-Suchleiste, die in Sonys Schnellsuche integriert ist, direkt in den Einstellungen des Startbildschirms entfernen. So geht's:

Entsperrt Euer Sony-Xperia-Handy. Drückt lange auf den leeren Bereich, um weitere Optionen zu öffnen. Tippt auf Starteinstellungen. Schaltet die Schnellsuchleiste aus. Beendet die Funktion, um Eure Änderungen zu speichern.

Entfernen der Google-Suchleiste auf dem Samsung Galaxy

Bei Samsung-Galaxy-Devices mit One UI ist es ganz einfach, die Google-Suchleiste zu entfernen:

Entsperrt Euer Samsung Galaxy-Gerät. Drückt lange auf das Widget der Google-Suchleiste. Wählt Entfernen aus dem Popup-Menü. Ihr könnt auch die Größe des Widgets ändern.

Drückt lange auf das Widget der Google-Suchleiste. © nextpit Drückt zur Bestätigung auf "Entfernen". © nextpit So sieht Samsungs One UI ohne Google-Suchleiste aus. © nextpit

Wenn Ihr das Gegenteil wollt und die Suchleiste wieder auf dem Startbildschirm haben wollt, könnt Ihr sie durch Hinzufügen eines Widgets wiederherstellen. Befolgt die Schritte:

Tippt auf eine leere Stelle auf dem Startbildschirm und haltet sie gedrückt. Tippt im erscheinenden Menü auf Widgets. Klickt auf die Google-App. Zieht die Suchleiste aus dem Ordner auf einen geeigneten Platz auf einem Eurer Startbildschirme und legt sie dort ab.

Xiaomi: Handys mit MIUI und HyperOS

Das Entfernen der Suchleiste auf Xiaomi-Handys und -Tablets mit HyperOS und MIUI ist ebenfalls ganz einfach.

Entsperrt Euer Gerät und navigiert zum Startbildschirm. Drückt lange auf die Google-Suchleiste. Tippt auf Entfernen.

Drückt lange auf das Widget der Google-Suchleiste. © nextpit Drückt zur Bestätigung auf "Entfernen". © nextpit So sieht HyperOS ohne Google-Suchleiste aus. © nextpit

Entfernt die Google-Suchleiste auf OxygenOS von OnePlus und ColorOS von Oppo

OnePlus- und Oppo-Android-Geräte laufen mit der gleichen Kernversion von Android, sodass das Entfernen der Google-Suchleiste von ihren Startbildschirmen ähnlich sein sollte.

Entsperrt Euer OnePlus- oder Oppo-Gerät. Drückt auf dem Startbildschirm lange auf die Suchleiste. Wählt Widget entfernen. Bestätigt, indem Ihr auf Entfernen tippt.

Drückt lange auf das Widget der Google-Suchleiste. © nextpit Drückt zur Bestätigung auf "Entfernen". © nextpit Nochmal im unteren Feld auf "Entfernen" tippen, um fortzufahren. © nextpit So sieht OxygenOS ohne Google-Suchleiste aus. © nextpit

Entfernt die Google-Suchleiste auf Motorola-Smartphones

Die Android-Geräte von Motorola laufen mit My UX, einer abgespeckten Version von Standard-Android, mit der Ihr die Google-Suchleiste auf dem Startbildschirm anpassen oder entfernen könnt.

Tippt und haltet die Google-Suchleiste. Zieht das Widget auf die Schaltfläche Entfernen.

Die MotoUX-Oberfläche von Motorola weicht von der fest installierten Suchleiste des Pixel-Launchers ab. / © nextpit

Entfernt das Google-Such-Widget von Huawei- und Honor-Telefonen

Auf EMUI- oder MagicUI-Telefonen sind die Schritte ziemlich genau dieselben wie die oben genannten:

Drückt lange auf die Google-Suchleiste. Wählt Entfernen. Bestätigt, indem Ihr auf ENTFERNEN tippt.

Honor zeigt Euch, wie Ihr genau den Schritt rückgängig machen könnt, den Ihr gerade machen wollt. / © nextpit

Leser-Tipps

Es gibt mehr als einen Weg, ein Problem wie die Google-Suche zu lösen, und unsere Leserinnen und Leser haben uns in den Kommentaren ein paar hilfreiche Techniken genannt. Wir haben jetzt eine davon in den Hauptteil des Artikels aufgenommen, damit Ihr es leichter habt.

Überprüft Eure Einstellungen

Mit freundlicher Genehmigung von Kenneth Cyr gibt es eine einfache Methode, die für viele funktionieren könnte:

Drückt auf eine leere Stelle auf Eurem Startbildschirm. Es sollten mehrere Optionen auftauchen, darunter auch Einstellungen. Wählt sie aus. Deaktiviert Google-Symbolleiste auf dem Startbildschirm anzeigen oder eine ähnliche Formulierung.

So entfernt Ihr die Google-Suchleiste mit einem angepassten Launcher

Eine weitere einfache Möglichkeit, die Google-Suchleiste loszuwerden, ist die Anschaffung eines benutzerdefinierten Launchers wie Nova Launcher. Mit diesen könnt Ihr Euer Android-Gerät komplett anpassen, damit es so aussieht und funktioniert, wie Ihr es möchtet, und einige Launcher gibt es sogar kostenlos.

Suchleiste lange gedrückt halten und dann auf die Widget-Einstellungen tippen. © nextpit Tippt auf Platzieren und wählt "Keine" aus. © nextpit Wählt aus dem Pop-up-Menü die Option "Keine" aus. © nextpit Ein Nova-Launcher-Startbildschirm ohne Suchleiste. © nextpit

Custom Launcher von Drittanbietern sind geniale Sachen, und Nova ist nicht der einzige da draußen. Wir haben einen umfassenden Leitfaden zu den besten Android-Launchern zusammengestellt, und wir sind uns ziemlich sicher, dass mindestens einer davon Euch begeistert.

Bitte beachtet, dass die Installation eines benutzerdefinierten Launchers die einzige Möglichkeit ist, die Google-Suchleiste auf Googles eigenen Pixel-Telefonen und anderen Marken, die einen Standard-Android-Launcher verwenden, loszuwerden.

Habt Ihr die Google-Suche von Eurem Startbildschirm entfernt? Erzählt uns davon in den Kommentaren!