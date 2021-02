Xiaomi verklagt US-Regierung wegen Investitions-Bann

Wie wir Euch vor ein paar Tagen berichteten, hat die scheidende Trump-Administration Xiaomi kürzlich erst auf eine Liste von Unternehmen gesetzt, die keine Investitionen von amerikanischen Firmen und Einzelpersonen annehmen dürfen. Obwohl dieses "Investitionsverbot" das Geschäft von Xiaomi nicht so stark beeinträchtigt wie der gegen Huawei ausgesprochene Bann, bedeutete es einen großen finanziellen Schlag für das Unternehmen. Amerikanischen Investoren wurde eine Frist bis November 2021 eingeräumt, um ihre Investitionen in Xiaomi rückgängig zu machen.

Mit dem Amtsantritt einer neuen Regierung scheint Xiaomi jedoch zu hoffen, dass die Anordnung der vorherigen Regierung aufgehoben wird. Das Unternehmen hat auch rechtliche Schritte eingeleitet und verklagt nun die US-Regierung und behauptet, dass die Behauptungen der vorigen Administration unwahr sind.

Xiaomi hat eine Klage beim US-Bezirksgericht von Columbia eingereicht, die die schwarze Liste anzweifelt und als verfassungswidrig" bezeichnet. Die Klage nennt auch Verteidigungsminister Lloyd Austin und Finanzministerin Janet Yellen als Beklagte.

Xiaomi fügt hinzu, dass die Beschränkungen, sobald sie am 15. März 2021 in Kraft treten, Xiaomi "sofortigen und nicht wiedergutzumachenden Schaden zufügen und Xiaomis Zugang zu den US-Kapitalmärkten effektiv unterbinden werden", was nach Angaben des Unternehmens seine Geschäftsbeziehungen beeinträchtigen und seine Fähigkeit, seine Geschäfte zu führen und zu erweitern, negativ beeinflussen würde.

Das Unternehmen hat auch eine freiwillige Ankündigung über den Rechtsstreit veröffentlicht, in der erklärt wird, dass die Entscheidung, Xiaomi als "kommunistisches chinesisches Militärunternehmen" einzustufen, sachlich falsch war und dass die Klage nun dafür sorgen soll, die Interessen seiner Nutzer, Partner, Mitarbeiter und Aktionäre zu schützen.

Es wird interessant sein zu sehen, ob das Gericht Xiaomi eine Entlastung gewährt. Es bleibt abzuwarten, ob die neue Biden-Administration auch in diesem Punkt anders tickt als die vorige Regierung und versucht, die Situation zu korrigieren. Zum jetzigen Zeitpunkt wird die Entscheidung, die US-Regierung zu verklagen, die Spannungen zwischen den USA und China jedoch nur noch weiter verstärken.