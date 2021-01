Trump setzt Xiaomi wegen angeblicher Verbindungen zum chinesischen Militär auf die schwarze Liste

Zu Beginn möchten wir klarstellen, dass Xiaomi nicht auf der gleichen Liste – der sogenannten Entitity List – steht wie Huawei. Letzteres unterliegt, wie Ihr alle wisst, härteren Restriktionen und darf nicht mit amerikanischen Unternehmen zusammenarbeiten. Xiaomi hingegen, das von der US-Administration nun als "Communist Chinese Military Company" bezeichnet wird, kann weiterhin Technologie und Komponenten amerikanischer Herkunft für seine Produkte verwenden bzw. einkaufen und möglicherweise sogar seine Produkte in den USA verkaufen.

Was sie jedoch nicht mehr tun können, ist, Geld von US-Investoren zu sammeln. Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden "Verboten" ist, dass das Verbot von Huawei vom US-Handelsministerium erlassen wurde, während das neueste Verbot von Xiaomi vom US-Verteidigungsministerium kommt.

A Xiaomi Spokesperson has given a statement regarding this. Attaching it in the image.



"The Company confirms that it is not owned, controlled or affiliated with the Chinese military, and is not a “Communist Chinese Military Company” defined under the NDAA." #Xiaomi https://t.co/JMpzH1O7F2 pic.twitter.com/ivSAEpTECR