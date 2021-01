YouTube sperrt Trump: Ein erster Erfolg der Google-Gewerkschaft?

So langsam gehen Donald Trump die Sprachrohre aus: Auf Twitter und Facebook lässt man ihn nicht mehr zu Wort kommen, Amazon hat die Twitter-Alternative Parler zwischenzeitlich komplett ausgeknipst und nun meldet sich auch Google zu Wort und berichtet, dass sowohl Videos entfernt wurden, als auch eine temporäre Sperre gegen den Kanal von Donald Trump verhängt wurde.

Diese Sperre gilt für mindestens eine Woche, so dass dort vor der Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden keine Inhalte mehr hochgeladen oder live gestreamt werden können. Google nennt "Bedenken ob des anhaltenden Gewaltpotenzials" als Begründung für die Maßnahmen, die auch die Deaktivierung der Kommentarfunktion einschließen. Google ging nicht ins Detail, welche Videos beanstandet und entfernt wurden, andere ältere Videos sind aber nach wie vor verfügbar.

Vor wenigen Tagen erst haben Mitarbeiter der Google-Muttergesellschaft Alphabet mit der "Alphabet Workers Union" (AWU) ihre Gewerkschaft gegründet und sehr bald danach als eine der ersten Forderungen von YouTube verlangt, dass man Trump eben auch auf YouTube sperrt. Google hatte zwar im Vorfeld bereits vereinzelt Videos offline genommen, zu diesem Schritt konnte man sich aber zunächst nicht durchringen.

