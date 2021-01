Sehen wir hier vielleicht schon die Under-Display-Kamera des Samsung Galaxy S22?

Samsung Blade Bezel mit Under-Display-Kamera

Auf Weibo hat uns Samsung einen kleinen Blick in die Zukunft werfen lassen – zumindest in die Zukunft der Samsung-Notebooks. Unter dem Namen "Samsung Blade Bezel" hat Samsung in einem kurzen Video ein sehr dünnes und leichtes (130 Gramm leicht, 1 mm dünn) OLED-Panel mit außergewöhnlich dünnem Rahmen gezeigt. Bei der Bezeichnung tippe ich mal, dass man diese Display-Technologie so nennen wird und nicht etwa ein kommendes Notebook-Modell meint, aber das soll uns auch erst mal nicht weiter interessieren.

Deutlich spannender ist nämlich, was sich unter dem Display versteckt: Die Webcam! Ein "transparent camera hole" soll dafür sorgen, dass dieses Panel weder durch eine Notch oder ein Punch-Hole unterbrochen wird oder gar einen breiteren Rahmen benötigt. Stattdessen verschwindet die Cam elegant unter dem Display.

Wow ⊙∀⊙! Samsung Display reveals its under-Display camera technology for the first time, which will be used for OLED notebook screens first pic.twitter.com/Fu4Ublvsru — Ice universe (@UniverseIce) January 14, 2021

Das Thema Under-Display-Cams beschäftigt die Smartphone-Branche schon länger, ohne durchschlagenden Erfolg bislang. So beeindruckend der Clip also auch aussieht, lässt sich daraus noch lange nicht ableiten, wie gut Samsungs Technologie funktioniert und wie es um die Qualität der Kamera bestellt ist. Immerhin ist Samsungs Display-Sparte aber zuversichtlich genug, um uns über seinen Fortschritt zu informieren, was hoffen lässt, dass schon bald Notebooks der Koreaner mit so einer Kamera ausgestattet werden können.

Auch eine Option für ein Samsung Galaxy S22?

Wann ist der perfekte Zeitpunkt, um zum ersten Mal über ein kommendes Flagship-Phone Samsungs nachzudenken? Genau, am Tag, an dem die Koreaner das Samsung Galaxy S21 enthüllt haben. Natürlich ist das nur Spekulation, aber zweifellos wird auch Samsung darüber nachdenken, wie man diese Technologie auf Smartphones unterbringen kann.

Wie nah an einer Serienreife Samsung mit der Technologie bei den Notebooks ist und wie einfach sich diese dann auch bei Smartphones umsetzen lassen wird, steht aktuell noch in den Sternen. Dass Samsung allerdings an entsprechenden Lösungen für Smartphones arbeitet, ist im Grunde sogar auch schon ein alter Hut.

Hier eine Darstellung einer weiteren UDC-Technologie Samsungs / © LetsGoDigital

Darüber hinaus gab es unlängst Gerüchte, dass das Galaxy Z Fold 3, das fürs dritte Quartal 2021 ins Haus steht, bereits auf eine solche Kamera-Lösung setzen könnte. Das würde Sinn machen, weil die Foldables – wie zuvor jahrelang die Note-Modelle – die Speerspitze dessen darstellen, was das Unternehmen derzeit technisch auf die Beine stellen kann. Allerdings müsste Samsung bei der Entwicklung der Under-Display-Cam schon sehr weit fortgeschritten sein, damit das in diesem relativ überschaubarem Zeitfenster machbar ist.

Daher ist es vielleicht realistischer, sich diese Lösung für das Samsung Galaxy S22 vorzustellen, welches dann früh im Jahr 2022 zu erwarten sein dürfte. Wie gesagt: Reine Spekulation, aber damit hätte Samsung durchaus was in der Hand, um die Konkurrenz gehörig unter Druck zu setzen, wenngleich diese – zumindest Unternehmen wie Xiaomi oder ZTE – auch längst im Thema sind.

Was glaubt Ihr denn? Wo dürfen wir realistisch erstmals eine solche Kamera von Samsung erwarten? Und wie kompromissbereit wärt Ihr, was Abstriche bei der Qualität angeht?