Versteckte Kamera: Xiaomi präsentiert Frontkamera unter dem Display

Bereits vor einem Jahr berichteten wir über die Entwicklungen einer versteckten Frontkamera in Xiaomi-Smartphones. Mehrere Hersteller arbeiten bereits an einer guten Lösung, um Notches und kleine Stanzlöcher im Smartphone-Display zu verbannen. Auch ZTE will ab September 2020 für seine Technologie in dem Bereich ein fertiges Produkt präsentieren.

Big news: Xiaomi announced the third generation of under-screen camera technology. The video below is a special under-screen camera version of the Mi 10 Ultra, which has reached a usable level, which is very exciting. This technology will be mass-produced in early 2021. pic.twitter.com/m8bujC2KCs