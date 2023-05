AEG Pure Multi 7000 im Test: Top-Luftreiniger mit Google-Fetisch

Was ich im Vergleich zu anderen smarten Luftreinigern im Testzeitraum vermisst habe, ist ein Display oder eine LED-basierte Anzeige zur Luftqualität. Philips löst das im AC3033/10 (zum Test) über einen farbigen Ring an der Oberseite, Dyson verbaut ein Display und beim AEG-Modell müsst Ihr stets Euer Smartphone zücken und Euch dort über die Luftqualität im Raum informieren. Das ist ein wenig umständlich, auch wenn die Automatik sich konsequent an diesen Daten orientiert.

Dafür zieht Ihr an einem Stoffstreifen an der Oberseite des Luftreinigers und klappt die Öffnung des Lüfters aus. Dadurch wird der Luftstrom so umgeleitet, dass er nicht mehr nach oben, sondern nach vorn strömt. Dadurch nimmt der AEG Multi Pure 7000 eine Doppelrolle als Ventilator ein und bietet sogar eine Schwenkfunktion. Bei dieser werden die Lamellen in der Lüfter-Öffnung um bis zu 90 Grad von links nach rechts geschwenkt. Wie beim Dyson PH04 (zum Test) gibt es dabei eine "Brise-Einstellung", die den Luftstrom durch schnellere Bewegungen im Raum verstreut.

Der AEG Multi Pure 7000 ist ein grauer Kasten mit Ledergriffen und Rollen an der Unterseite! Damit ist der Luftreiniger zwar nicht besonders hübsch, reiht sich dafür im Smart-Home aber unauffällig neben anderen Produkten ein. Die Einrichtung gelingt innerhalb weniger Minuten und wer das Smartphone in der Tasche lässt, kann viele Features über touch-sensitive Knöpfe an der Oberseite bedienen.

Filter- und Reinigungsleistung

Hersteller AEG schreibt seinen smarten Luftreiniger für Räume mit bis zu 70 m² Grundfläche aus. Mit einem Wirkungsgrad von 340 m³ pro Stunde wird die Luft im Raum dabei binnen weniger Minuten umgewälzt. Trotz der hohen Leistung bleibt der Luftreiniger unter einer Lautstärke von 53 db bei der Messung von einem Meter Abstand. Die 5-stufige HEPA-Filtrierung filtert 99,97 % der Luftpartikel mit einer Größe von 0,3 μm heraus.

Gefällt:

Sehr gute Reinigungsleistung des 5-stufigen Filtersystems

Liefert viele Messwerte für die Luftqualität

Integrierter Ionisator (auch wenn dessen Auswirkungen auf die Luftqualität fragwürdig sind)

Lautstärke auch auf höchster Stufe nicht übermäßig hoch

Gefällt nicht:

Kein aktives Abtöten von Bakterien und Viren

Keine Befeuchtung der Luft möglich

Nehmt Ihr den AEG Pure Multi 7000 zum ersten Mal in Betrieb, müsst Ihr zwei Filter auspacken und wieder in das Gerät einsetzen. In diesen, und in der Abdeckung der Filter, kombiniert der Hersteller insgesamt fünf Schichten, die für eine gründliche Reinigung der Luft sorgen. Das System bestehend aus Vorfilter, Bakterien- und Viren-Filtrierung, HEPA-Filter, Aktivkohlefilter und Ionisator soll 99,97 % der Luftpartikel mit einer Größe von 0,3 μm herausfiltern können.

Die Luft wird beim AEG Pure Multi 7000 vorne angesaugt. / © NextPit

Weiterhin werden laut Herstellerangaben 99,9 Prozent der Bakterien und 99 Prozent der Viren aus der Luft gefischt. Ganz genau wurde das Gerät auf "Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae und Serratia marcescens gemäß GB 21551.2-2010 Anhang B im Jahr 2021 und Influenza A Virus H1N1: A/PR/8/34 (ATCC VR – 1469) Wirtszelle: MDCK gemäß ISO 18184: 2019" getestet. Genauere Angaben zur Zertifizierung der Gas- und Kleinstpartikelfiltrierung nennt AEG allerdings nicht.

Dennoch erreicht der AEG Pure Multi 7000 im Test eine spürbare Verbesserung der Luftqualität. Anders als viele Konkurrenzmodelle vertraut AEG hierfür auch auf einen Ionisator. Dieser lädt die Raumluft mittels Hochspannung so auf, dass die entstehenden Radikale Staubpartikel an sich binden und so zu einer besseren Reinigung zuträglich sind. Gleichzeitig entsteht Ozon, welches als reaktives Element Gase neutralisieren kann. So zumindest in der Theorie – wissenschaftlich erwiesen ist das ganze laut der Seite Klimaprofis, die sich wiederum auf Wikipedia berufen nicht. Vertraut also lieber darauf, dass das Herausfiltern von Schadstoffen den gewünschten Effekt bringt.

Das fünfstufige Filtersystem enthält einen Vorfilter, einen HEPA-Filter sowie einen Aktivkohlefilter. / © NextPit

Und dieses Herausfiltern funktioniert mit dem Pure Multi 7000 wirklich gut und vor allem schnell. Ausgelegt ist der Luftreiniger für Räume mit bis zu 70 m² Grundfläche. In einem Raum mit 2,8 Meter hohen Decken ergibt das eine 196 m³ – und diese wälzt der Reiniger mit seinem Wirkungsgrad von 340 m³ pro Stunde in etwa 35 Minuten um. Ein guter Wert, der es mit dem Philips AC 3033/10 (zum Test) aufnehmen kann. Dass dabei eine Lautstärke von etwa 54 Dezibel im Abstand von einem Meter nicht überschritten wird, ist ebenfalls erfreulich.

Um zu überprüfen, wie stark sich die Luft in Eurer Wohnung verändert, bietet AEG zu guter Letzt einen soliden Datensatz in der App an. Der eingebaute Sensor, für den es am Gerät leider keinen Indikator gibt, misst die Luftfeuchtigkeit, die Werte für PM1, PM2,5 und PM10, ECO2 als Indikator für die Menge der organischen Verbindungen in der Luft sowie zusammenfassend den TVOC-Wert als übersichtlichen Richtwert. Ach ja, ein Temperaturmesser ist ebenfalls vorhanden.

Die Rotorblätter befinden sich im Inneren des Geräts und sind nicht zugänglich. / © NextPit

Was dem AEG-Gerät allerdings fehlt, ist eine Funktion zur aktiven Abtötung von Viren und Bakterien. Dieses bietet etwa der Dyson PH04, der dabei auf Infrarotlicht setzt. Funktional ist das getestete Dyson-Modell zudem aufgrund eines integrierten Luftbefeuchters überlegen. Wie feucht Eure Raumluft ist, kann der AEG Pure Multi 7000 zwar messen, nicht aber aktiv verändern.