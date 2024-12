Mit der wachsenden Beliebtheit von Smart Tags und Bluetooth-Trackern haben die Bedenken über Stalking und unerlaubtes Tracking zugenommen. Bereits in der Vergangenheit gab es sogar gemeinsame Initiativen von Google und Apple, um Nutzer vor unerwünschtem Tracking zu schützen. Jetzt hat Google aber ein neues Feature für Android angekündigt, das Stalkern den Spaß an der Sache rauben soll. So könnt Ihr Euch künftig schützen.

Das digitale Zeitalter macht es Stalkern leicht. Nicht nur können sie ihren Opfern über die diversen Social-Media-Kanäle nachstellen, auch das lückenlose Tracking ist erschreckend einfach geworden. AirTags und ähnliche Tracker von Marken wie Samsung oder Chipolo in Streichholzschachtel-Größe lassen problemlos an Autos, in Rucksäcken oder an und in anderen persönlichen Gegenständen verstecken. Und anschließend verfolgen Stalker ihre Opfer ganz bequem von der Couch aus.

Schub für die Anti-Tracking-Features von Android

Welche neuen Funktionen hat sich Google also ausgedacht, um Euch vor unerlaubtem Tracking zu schützen? Genau genommen sind es sogar mehrere Features, die am Ende des Tages aber leider auch einen Nachteil mitbringen.

Die erste neue Funktion ist die temporäre Standortpause. Diese bietet Nutzern einen zusätzlichen Schutz, wenn ein unbekannter Tracker oder Tag in der Nähe entdeckt wird, der das Smartphone augenscheinlich verfolgt. Bislang bekamt Ihr lediglich eine Warnung, dass Ihr verfolgt werdet – jetzt könnt Ihr aber zusätzlich noch aktiv gegen das Tracking angehen.

Lest auch: Chipolo One Point und Card Point im Test

Wenn also ein verdächtiger Tag entdeckt wird, werden die Nutzer:innen aufgefordert, die Standortfreigabe für 24 Stunden zu deaktivieren. Richtig gelesen: Ihr könnt dem Tracker tatsächlich aktiv die Positionsbestimmung abdrehen. Denn über das sogenannte „Find my Network“ versorgen alle Smartphone-Nutzer Tracker in der Nähe mit Positionsdaten – egal, ob diese ihnen gehören oder nicht. Durch diesen aktiven Ausschluss bekommt der verfolgende Tracker also keine Standortaktualisierungen mehr, und Ihr könnt ihn in Ruhe finden und entfernen.

Diese beiden Bluetooth-Tracker One Point und Card Point von Chipolo sind mit dem „Find My Device“-Netzwerk kompatibel. / © nextpit

Die zweite Funktion namens Find Nearby wird aktiviert, nachdem ein unbekannter Tag Alarm geschlagen hat. Ist die Funktion aktiv, scannt Euer Smartphone die Umgebung, um den genauen Standort des Trackers zu bestimmen. Das erleichtert es Euch, den Tracker unschädlich zu machen. Wenn die Funktion vom betreffenden Tracker unterstützt wird, kann Euer Smartphone über Find Nearby den Tracker sogar klingeln lassen, ohne seinen Besitzer:in zu benachrichtigen. Der Stalker bekommt also nicht einmal mit, dass er oder sie ertappt wurde.

Die Funktion Find Nearby ist damit eine Erweiterung der bestehenden manuellen Scan-Funktion, die bereits früher in der „Find My Device“-App und im Abschnitt „Sicherheit und Notfall“ in den Android-Einstellungen zu finden war. Im Gegensatz zum manuellen Scan wird diese neue Funktion jedoch automatisch angeboten, wenn ein unbekannter Tag erkannt wird.

Google hat jedoch noch nicht auf die Bedenken einiger Nutzer:innen bezüglich falscher Erkennungen reagiert. Dabei handelt es sich in der Regel um eigene oder bekannte „Find My Device“-Tags oder Tracker, die mit einem anderen Konto verknüpft oder auf einem anderen Smartphone eingerichtet sind. Klassischer Fall: Ihr seid mit Partner oder Freundinnen unterwegs, und deren Tracker werden fälschlicherweise als Stalking-Tracker identifiziert.

Ein Blick lohnt sich: Die besten Smart Tags und Bluetooth-Tracker, die Ihr im Jahr 2024 kaufen könnt

Das ist aber nicht der einzige Nachteil: Wer Tracker nutzt, um sein Eigentum zu sichern, guckt jetzt nämlich in die Röhre. Denn ein Fahrraddieb beispielsweise bekommt jetzt ebenfalls eine Benachrichtigung, dass er verfolgt wird – und damit ist der Smart Tag vom Schurken natürlich schneller gefunden und entsorgt.

Welche Android-Geräte und Smart Tags werden unterstützt?

Beide oben beschriebenen Funktionen sind direkt in das Android-System integriert – und nicht in das „Find My Device“-Netzwerk. Das bedeutet, dass auch Nutzer:innen, die das „Find My Device“-Netzwerk nicht nutzen, von einem verbesserten Verfolgungsschutz profitieren können.

Google hat bestätigt, dass diese unbekannten Tracking-Warnungen auf Geräte mit Android 6.0+ ausgerollt werden und „Find My Device“-kompatibles Zubehör unterstützen werden. Zu den kompatiblen Trackern gehören die neuen Point-Geräte von Chipolo, der Motorola Moto Tag und Smart Tag sowie Smart Track von Eufy.

Affiliate Angebot Chipolo One Point

Habt Ihr schon einmal die „Find My Device“- oder Tracking-Funktionen von Android genutzt? Teilt Eure Erfahrungen in den Kommentaren!