Apple bestätigt "Unheimlich schnell"-Event mit neuem Mac und M3-SoC

Nach dem Bericht, dass Apple nächste Woche einen neuen Mac ankündigen wird, hat der Cupertino heute selbst das Event mit dem Namen "Unheimlich schnell" offiziell bestätigt (in den USA "Scary Fast"). Er wird am 31. Oktober stattfinden, also an Halloween, wie der Slogan schon sagt. Auf der Website des Unternehmens wird außerdem darauf hingewiesen, dass es sich um neue Mac-Geräte handeln wird, die möglicherweise aus einem neuen iMac und MacBook Pro mit M3-Chip bestehen werden.