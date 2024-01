Revolution im App Store: Apple erlaubt Sideloading von Apps

App-Stores von Drittanbietern und das Sideloading

Sobald iOS 17.4 erscheint, dürfen iPhone-Nutzer in der EU alternative App-Marktplätze installieren und einen anderen Standard-App-Store auswählen. Sie können dann beliebige Apps von diesem Marktplatz installieren. Auch solche, die mit Apples App-Store-Richtlinien nicht vereinbar sind, wie z. B. Streaming-Spiele und Chatbot-Anwendungen.

Mit diesem Update ist es Entwicklern wie Google und Mozilla nun möglich, ihre vollständigen Webbrowser-Versionen für iPhones bereitzustellen, die nicht auf Apples WebKit-Plattform basieren. Google kann unter anderem eine Chrome-Version veröffentlichen, die auf seiner eigenen Webbrowser-Engine basiert. Diese Änderung bedeutet, dass die Nutzer:innen in der Lage sein werden, Plug-ins oder Erweiterungen zu verwenden, die mit Browsern von Drittanbietern verbunden sind.

Das Unternehmen aus Cupertino argumentiert jedoch immer noch, dass die Öffnung des App Stores, die Datenschutz- und Sicherheitsrisiken für die Nutzer:innen erhöht. Angesichts dessen hat das Unternehmen Maßnahmen und "Sicherheitsvorkehrungen" getroffen, um die Nutzer:innen bei der Einhaltung der EU-Verordnung zu unterstützen.

Apple kündigt Preiserhöhung für Apps im App Store an. / © NextPit

Auf der Entwicklerseite werden diese App Stores und Apps von Drittanbietern weiterhin den "Beglaubigungsprozess" durchlaufen, bei dem geprüft wird, ob die Entwickler die grundlegenden Richtlinien von Apple zur Gewährleistung der Integrität und Sicherheit der Plattform erfüllt haben. Apple wird die Apps auch auf Malware und andere Sicherheitsbedrohungen überprüfen, bevor diese Apps verfügbar gemacht werden.

NFC im iPhone wird nicht auf Apple Pay beschränkt sein

Eine weitere große Veränderung ist die Art und Weise, wie Zahlungen von Drittanbietern im Rahmen dieser neuen Regelung gehandhabt werden. Apple sagte, dass es sich an die EU hält, indem es das kontaktlose Bezahlsystem öffnet. Was bedeutet das für den Endverbraucher? Banken und andere Dienste können nun NFC (Near Field Communication) auf iPhones für kontaktlose Zahlungen in ihren Apps nutzen, während dies bisher nur mit Apple Pay möglich war. Auch das Einstellen eines Standard-Zahlungssystems in der Region wird unterstützt.

Überraschenderweise gibt es auch weitreichende Änderungen in der Art und Weise, wie Apple die Provisionen im App Store und mit den kommenden neuen Drittanbieter-Stores und -Apps verwaltet. Entwickler:innen in der EU können wählen, ob sie ihre Apps über Apple oder einen anderen Kanal vertreiben wollen. Sie müssen nur noch eine Gebühr von 3 Prozent zahlen, wenn sie sich für Apples Zahlungssystem entscheiden.

Noch wichtiger ist, dass Apple ab diesem Jahr in der Region nur noch 17 Prozent der Provision für In-App-Käufe und Abo-Zahlungen einnehmen wird. Allerdings gibt es ein Programm für qualifizierte "kleine Unternehmen" und "die meisten Entwickler", die nach dem ersten Jahr nur 10 Prozent zahlen.

Apple führt außerdem eine neue "Core Technology Fee" ein, bei der Entwickler:innen 50 Cent pro jährlich installierter App zahlen müssen. Dies gilt jedoch nur für Apps, die innerhalb eines Kalenderjahres mindestens eine Million Mal installiert wurden.

Wann werden die Änderungen im App Store in Kraft treten?

Apple testet diese geplanten Änderungen derzeit mit Entwicklern in der iOS 17.4 Beta. Der iPhone-Hersteller sagte, dass das Software-Update im März für die Öffentlichkeit freigegeben werden soll. Wie üblich werden nur Nutzer:innen in 27 Ländern auf dem europäischen Markt von der Regelung betroffen sein. Gegenwärtig ist unklar, wie sich die Änderungen im App Store auf ältere iPhone-Modelle auswirken, die das iOS 17.4 Update nicht erhalten werden.

Wie steht Ihr zum Digital Market Act? Haltet Ihr es für richtig, dass Apple gezwungen wird, seinen Walled Garden zu öffnen? Wird das am Ende den Nutzern einen Vorteil bringen? Wir würden gerne Eure Meinung dazu lesen.