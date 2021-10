Apple kündigt Event an: Kommen neben MacBooks endlich neue AirPods?

Apple hat gerade eine Einladung zu einem Special Event am 18. Oktober verschickt. Die Keynote mit dem Titel "New Dimensions" wird online gestreamt, direkt aus dem Apple Park. Aber was können wir nächste Woche erwarten?

Die Keynote beginnt am 18.Oktober um 19 Uhr

Zu den Ankündigungen, die wir erwarten können, gehören die neuen "MacBook Pro"-Modelle

Gerüchte deuten darauf hin, dass die AirPods der 3. Generation endlich auf den Markt kommen

In der Einladung, die NextPit zugesandt wurde, weist Apple neben dem Namen "New Dimensions" darauf hin, dass die Veranstaltung online stattfinden und für die Öffentlichkeit über die Website Apple.com zugänglich sein wird. Die Übertragung beginnt um 19 Uhr deutscher Zeit und den neuesten Gerüchten zufolge können wir die neuen MacBooks, eine neue High-End-Version des Mac Mini und möglicherweise die dritte Generation der AirPods erwarten.

Greg Joswiak, Apples SVP of Marketing, veröffentlichte einen Teaser für das Event am 18. Oktober, in dem das Wort "Unleash" zu sehen ist. Übersetzt ins Deutsche bedeutet es so viel wie "entfesseln". Geht es dabei vielleicht um Rechenpower, die entfesselt werden soll? Können wir also vielleicht auf die Ankündigung des neuen M1X-Chips hoffen?

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl — Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021

Die Erwartungen sind natürlich groß, dass der M1X-Prozessor in das neue MacBook Pro eingebaut wird. Zu den Gerüchten, die sich um das Modell ranken, gehören auch Informationen über die Mini-LED-Technologie, die in 14- und 16-Zoll-Displays zum Einsatz kommen soll. Der neue Laptop sollte auf die Touch Bar verzichten und mindestens einen HDMI-Anschluss mitbringen. Drückt uns die Daumen! Möglicherweise sehen wir auch einen SD-Kartenleser und einen MagSafe-Anschluss.

Die Fachpresse setzt auch auf die Ankündigung leistungsfähiger neuer Versionen des Mac mini mit dem M1X SoC. Hier bei NextPit wetten wir darauf, dass wir die dritte Generation der AirPods zu sehen bekommen, die uns bei der verwehrt blieb.

Wie immer werden wir über dieses besondere Apple-Event berichten und die NextPit-Community mit allen Informationen versorgen. Bleibt also am Ball hier! Welche Geräte möchtet Ihr denn am 18. Oktober sehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.