Dreame hat in den vergangenen Jahren einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Zurecht, denn der Hersteller bietet eindrucksvolle Saug- und Wischroboter mit einzigartiger Technik zu unterschiedlichen Preisen an. In dieser Übersicht vergleichen wir die besten Saugroboter von Dreame und verraten Euch, welchen entscheidenden Vorteil sie zu Saugrobotern von Roborock bieten.

Die besten Saug- und Wischroboter von Dreame im Test

Modelle von Dreame gehören zur Creme de la Crema, wenn es um die besten Saugroboter mit Wischfunktion geht. Abgesehen von spektakulärer Technik, überzeugt bei nahezu jedem Gerät das Preis-Leistungs-Verhältnis. Stichwort Preis: Dreame-Saugroboter im Gegensatz zu Saugrobotern von Roborock nicht preisstabil. Selbst bei Flaggschiff-Modellen ist es in der Vergangenheit nur eine Frage der Zeit gewesen, bis der Preis gesunken ist.

Testsieger: Dreame X50 Ultra Complete

Der beste Saugroboter mit Wischfunktion: Dreame X50 Ultra. / © nextpit

Der Dreame X50 Ultra Complete ist der beste Saugroboter mit Wischfunktion. Der X50 Ultra Complete hat im Test die beste Saugleistung erzielt und auch beim Wischen einen fabelhaften Eindruck hinterlassen. Einzigartig dabei: Er wischt mit warmem Wasser. Dieses Modell glänzt auch an anderen Stellen – die Navigation und Hinderniserkennung sind die besten, die wir in Saugroboter-Tests gesehen haben. Außerdem verfangen sich keine Haare in der neuen Doppelbürste des Saugers.

Der X50 Ultra Complete ist der erste Saugroboter, der seinen LiDAR-Turm absenken kann und obendrein über Zusatzräder verfügt, um bis zu 6 cm hohe Hindernisse zu bewältigen. Schließlich gibt es die Basisstation, die die gesamte Wartung des Saug- und Wischroboters übernimmt. Praktisch: in der Station befindet sich ein Zusatz-Tank mit Putzmittel, das automatisch hinzugegeben wird. Das neue Flaggschiff kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 1.499 Euro und ist unter anderem bei Amazon und im offiziellen Dreame-Online-Shop erhältlich.

Zusammenfassung Kaufen Dreame X50 Ultra Complete Pro Astreine Saugleistung

Beste Wischleistung unter Saugrobotern

Makellose Navigation und Hinderniserkennung

Multifunktionsstation macht Roboter wartungsarm

Gute Akkulaufzeit

Fährt den LiDAR-Turm herunter, um die Höhe zu minimieren

Zusatzräder verbaut, um Hindernisse zu überwinden Contra Trotz absenkbarem Turm keine "echten" Höhenvorteile gegenüber dem X40 Ultra Zum Testbericht Dreame X50 Ultra Complete

Beste Testsieger-Alternative: Dreame X40 Ultra

Die Station des Dreame X40 Ultra beinhaltet zwei Wassertanks, eine Absaugfunktion und einen Behälter für Reinigungslösung. / © nextpit

Der Dreame X40 Ultra ist die beste Alternative zum X50 Ultra Complete. Selbst im Vergleich zu Saugrobotern von Roborock, ist der X40 Ultra die beste Wahl nach dem neuen Dreame-Flaggschiff. Technisch gibt es nur wenige Unterschiede. Das Modell hat eine ausfahrbare Seitenbürste, einen erweiterbaren Wischmopp und einen integrierten Haar-Schredder in der Hauptbürste.

Der Roboter konnte in der Praxis zudem mit einer absurden Akkulaufzeit punkten. Abgesehen davon gibt es im Lieferumfang eine Zusatzbox, bestehend aus Ersatzteilen für den Saugroboter. Somit seid Ihr mit diesem Gerät für viele Jahre abgesichert und braucht Euch nicht mehr eigenständig ums Putzen kümmern. Der Dreame X40 Ultra kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 1.499 Euro. Jedoch ist der Preis inzwischen gefallen und die Angebote häufen sich.

Zusammenfassung Kaufen Dreame X40 Ultra Pro Grandiose Saugleistung

Gute Wischleistung

Automatische Putzmittel-Zufuhr

Beeindruckender App-Support Contra – Zum Testbericht Dreame X40 Ultra

Bester Saugroboter für Tierhaare: Dreame L40 Ultra

Der Dreame L40 Ultra ist ein hochmoderner Saugroboter. / © nextpit

Geht es Euch primär um das Aufsaugen von Tierhaaren, raten wir Euch zum L40 Ultra. Dieses Modell ist eine abgespeckte Version des X40 Ultra. Die Saugleistung ist minimal geringer und die Navigation nicht ganz auf dem gleichen Niveau. Ansonsten erhaltet Ihr nahezu den gleichen Saugroboter für weniger Geld. Die Saugleistung ist phänomenal. Beim Wischen gibt es auch nichts zu meckern. Der wohl größte Unterschied ist, dass es beim L40 Ultra keine Ersatzteil-Box gibt, wie beim X40 Ultra.

Die hohe Bauhöhe von 10,4 cm könnte den Saugroboter daran hindern, unter gewisse Möbel zu reinigen. Ansonsten gibt es die gleiche Basisstation wie beim X40 Ultra. Sie wäscht und trocknet die Wischmopps und verfügt über eine Absaugfunktion. Zusätzlich bietet das Dock eine automatisierte Putzmittelzufuhr an. Der Dreame L40 Ultra kostete zum Marktstart 1.299 Euro (UVP). Mittlerweile liegt der Preis weit unter der 1.000-Euro-Marke.

Zusammenfassung Kaufen Dreame L40 Ultra Pro Starke Saugleistung

Gute Wischleistung

Makellose Navigation

Automatische Putzmittelzufuhr

Toller App-Support Contra - Hohe Bauweise Zum Testbericht Dreame L40 Ultra

Bestes Modell 2023: Dreame L20 Ultra

So sieht der Dreame L20 Ultra aus. Die Station ist riesig, bietet dafür aber viele Reinigungsfunktionen. / © nextpit

Der L20 Ultra war Dreames bester Saugroboter 2023. Im Praxistest hatten nichts am Saug- und Wischergebnis des smarten Staubsaugers auszusetzen. Die Navigation ist auf allerhöchstem Niveau. Einziges Manko ist die vergleichsweise große Basisstation des Saugers. Ein vergleichbares, aktuelleres Modell ist der Dreame L10s Pro Ultra Heat. Dieser kostet 899 Euro, hat die gleiche Saugleistung und ebenfalls einen ausfahrbaren Wischmopp. Ein weiterer Vorteil ist die wesentlich kompaktere Station gegenüber der Basis des L20 Ultra.

Dafür bietet die Station des L20 Ultra eine Vialzahl an Reinigungsfunktionen. Hier werden die Wischmopps gesäubert und getrocknet und zusätzlich der Staub aus dem Staubbehälter des Roboters abgesaugt. Hinzu kommt, dass die Station Platz für eine Reinigungsflasche bietet, die im Verpackungsinhalt vorhanden ist. Stichwort Lieferumfang: Den Vorteil, den Ihr beim L20 Ultra genießt, ist die “Complete”-Box. Die Ersatzteilbox enthält:

12x Wischpads

3x Reinigungsmittel

2x Seitenbürsten

3x Filter

3x Staubbeutel

1x Gummibürste

Zum Marktstart lag der Preis bei 1.299 Euro. Mittlerweile kostet Euch das Top-Modell nur noch 799 Euro bei Amazon. In dieser Preisklasse werdet Ihr Euch schwertun, einen besseren Saugroboter mit Wischfunktion zu finden.

Zusammenfassung Kaufen Dreame L20 Ultra Pro Schnelle, simple Einrichtung

Tolle Navigation

Makellose Saugleistung

Überzeugende Wischleistung

Dreame-App platzt vor Einstellungsmöglichkeiten Contra Nur eine Seitenbürste verbaut Zum Testbericht Dreame L20 Ultra

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: Dreame L10s Ultra

Der Dreame L10s Ultra ist ein leistungsstarker Saugroboter mit Wischfunktion. / © nextpit

Der Dreame L10s Ultra war über weite Strecken im Jahr 2023 der beste Saugroboter mit Wischfunktion, bis ihn der L20 Ultra ablöste. In den nextpit-Benchmarks reicht der Saug-Wischroboter an die Leistung von Flaggschiff-Modellen heran. Einzig, wenn Ihr Vierbeiner im Haus habt, könnte der L10s Ultra das eine oder andere Haar liegen lassen. Sucht Ihr primär nach dem besten Saugroboter für Tierhaare, empfehlen wir Euch einen Blick in den Test des Ecovacs X5 Omni. Im Gegensatz zu vielen anderen Staubsaugerrobotern gehört der L10s Ultra zu den flachsten Modellen auf dem Markt. Der Putzbot ist nur 9,7 cm hoch.

Die Station des L10s Ultra spült die Wischausrüstung kräftig durch und trocknet diese im Anschluss geräuscharm. Daneben bietet das Dock eine Absaugfunktion. Zur Markteinführung lag der Preis des Roboters bei 1.100 Euro. Der Preis ist mittlerweile stark heruntergegangen. Der Dreame L10s Ultra ist bei Amazon für 599 Euro erhältlich. Durch den Preissturz ist dieses Modell eine klasse Wahl, wenn es um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis geht.

Zusammenfassung Kaufen Dreame L10s Ultra Pro schnelles und einfaches Setup

ausgezeichnete Wischleistung

ordentliche Saugleistung

sehr gute Selbstreinigung

spitze bei Navigation und Mapping Contra macht Teppichkanten leicht feucht

App zeigt Position nicht immer in Echtzeit an Zum Testbericht Dreame L10s Ultra

Bestes Einsteigermodell: Dreame L10 Prime

Die Station des L10 Prime ist klein und bietet dennoch viele automatisierte Vorgänge. / © nextpit

Beim Dreame L10 Prime zahlt Ihr wenig Geld für viel Leistung. Natürlich hat dieses Modell nicht die gleiche Saugleistung wie die Flaggschiff-Modelle. Allerdings ist der Unterschied in der Praxis nicht so groß wie erwartet. Die Saug- und Wischleistung des Dreame L10 Prime ist beachtlich. Der Saugroboter ist in vielerlei Hinsicht speziell. Zunächst gibt es keine Absaugfunktion. Die Leerung des Staubbehälters bleibt somit an Euren Händen kleben.

Dafür beinhaltet die Basis zwei Wassertanks – einen für Frischwasser und einen für dreckiges Wasser. Diese sind bei diesem Modell besonders wichtig, da im Roboter kein Wassertank steckt. Stattdessen fährt der Roboter während der Reinigung etwa alle zehn Minuten für einen kurzen Zwischenstopp an die Station zurück, befeuchtet die Wischpads und setzt seine Arbeit im Anschluss wieder dort fort, wo sie unterbrochen wurde.

Die Einstellungsmöglichkeiten in der App sind geringer als bei teureren Modellen. Dennoch stehen Euch die wichtigsten Anpassungen zur Verfügung. Ihr habt ein detailliertes Hauptmenü und stellt die Reinigungsvorgänge nach Belieben ein. Der Dreame L10 Prime ist der günstigste Dreame-Saugroboter aus unserer Liste, mit einem Preis von inzwischen unter 500 Euro.