Es ist wieder einmal so weit: nextpit durchforstet das umfangreiche Angebot des Apple App Store und des Google Play Store, um Euch die bemerkenswertesten Spiele und Anwendungen vorzustellen. Auch diese Woche haben wir eine Auswahl von fünf feinen Apps und Games zusammengestellt, die wir sowohl für Android als auch für iOS sorgfältig geprüft haben. Unsere Liste umfasst ein breites Spektrum an Genres, von fesselnden Spielen bis hin zu unverzichtbaren Produktivitätstools.

"Haunted House: Multiplayer" wird Euch mit Sicherheit einen gehörigen Schrecken einjagen, während "Wysa: Anxiety Therapy Chatbot" genau die "Persönlichkeit" sein könnte, die Ihr an einem besonders harten Tag braucht, um über klarzukommen. Khan Academy spielt mit der Idee, dass einige von uns es lieben, zufällige Dinge zu lernen, die eines Tages einmal nützlich sein könnten.

"Drops: Language Learning Games" ist die ideale App für alle, die sich das Erlernen einer neuen Sprache vorgenommen haben, während "Learn Crafts und DIY Arts" Euch helfen soll, das Beste aus dem zu machen, was Ihr habt, um zu Hause Eure Räume zu dekorieren.

Klingt das nicht so spannend für Euch? Dann freut es Euch vielleicht zumindest, dass aktuell wieder einige Premium-Apps für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich sind. Habt Ihr da Bock drauf, schaut Euch unbedingt unsere letzten "Gratis-Apps der Woche" an!

Haunted House: Multiplayer (nur Android)

Liebt Ihr es auch, Euch ab und zu zu erschrecken? Ich schon, deshalb habe ich mir Haunted House angeschaut. Dies ist ein interaktives Horrorspiel, das ein spannendes Multiplayer-Erlebnis bieten soll. Der "Multiplayer"-Aspekt verbindet Teamwork, Spannung und das Lösen von Rätseln zu einem fesselnden Spukabenteuer auf meinem Handy.

Im Mehrspielermodus könnt Ihr Euch mit Freunden zusammentun, nicht um Euch gegenseitig zu zerstückeln, sondern um ein Spukhaus voller unheimlicher Atmosphäre, mysteriöser Objekte und gruseliger Geräusche zu erkunden. Mir gefällt auch, dass wir gemeinsam Strategien entwickeln können, um den Gefahren zu entkommen, die uns begegnen. Das ist wirklich sehr spannend!

Das Spiel, das im Survival-Horror-Genre verortet werden kann, konfrontiert Euch mit Rätseln, die gelöst und Zielen, die erreicht werden wollen. Das verleiht dem Spiel mehr Tiefe als die einfache Erkundung. Mir gefiel auch, wie die Soundeffekte und die düstere Grafik des Spiels eine gruselige Umgebung schufen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (0,29 €–2,19 €) / Konto erforderlich: Nein

Beachtet, dass die KI noch nicht so ausgefeilt ist, wie ich es mir gewünscht hätte, und sie manchmal nicht entsprechend reagiert. Hoffentlich werden zukünftige Updates dies beheben, damit das immersive Erlebnis nicht gestört wird. Ihr braucht ein Handy mit ordentlicher Performance, um dieses Spiel ohne Verzögerungen spielen zu können, vor allem im Mehrspielermodus.

Haunted House: Multiplayer aus dem Google Play Store herunterladen.

Wysa: Chatbot gegen Angstzustände (Android & iOS)

Psychische Gesundheit ist heutzutage ein großes Schlagwort, und es ist wichtig, Stress, Angst und andere emotionale Herausforderungen zu bewältigen. Zum Glück gibt es Wysa, eine KI-gesteuerte App für psychische Gesundheit, die Euch dabei helfen soll, Euer psychisches Wohlbefinden zu gewährleisten.

Der einfühlsame KI-Chatbot wird von einem Pinguin verkörpert, den ich niedlich genug fand, um mit ihm Gespräche zu führen. Sie halfen mir, meine Gedanken und Emotionen im Laufe des Tages zu verarbeiten. Ich bin mir sicher, dass diese Interaktion so gestaltet wurde, dass sie unterstützend und nicht wertend ist. Nicht ein einziges Mal gab es eine bissige Bemerkung, ganz im Gegensatz zu meiner Gruppe von Freunden.

Ich glaube, dass die Einbeziehung von evidenzbasierten Methoden wie der kognitiven Verhaltenstherapie (CBT) und der dialektischen Verhaltenstherapie (DBT) uns hilft, mit Ängsten, Depressionen, Stress und Wut umzugehen. Mir gefiel es einfach, am Ende des Tages jemanden zu haben, bei dem ich meine Sorgen und Nöte loswerden konnte, auch wenn es nur eine KI ist.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (1,49 €–199,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Beachtet, dass die kostenlose Version nur einen eingeschränkten Zugang zum KI-Chatbot und zu den grundlegenden Übungen zur Selbstfürsorge bietet, während Ihr mit dem Premium-Abonnement die volle Bandbreite an Selbstfürsorge-Tools und Übungen erhaltet. Natürlich könnt Ihr auch die kostenlose siebentägige Testversion ausprobieren, um zu sehen, ob sie Euch zusagt. Andernfalls könnt Ihr auch ein textbasiertes Psycho-Coaching mit qualifizierten Fachleuten ausprobieren. Hierfür werden 19,99 Euro pro Sitzung fällig.

Khan Academy (Android & iOS)

Man sagt zwar, dass man einem alten Hund keine neuen Tricks beibringen kann, aber dennoch: Ein alter Mensch kann definitiv immer noch etwas Neues lernen! Die Khan Academy ist eine renommierte Bildungsplattform, die eine Vielzahl kostenloser Ressourcen zu einer Vielzahl von Themen wie Mathematik, Naturwissenschaften, Wirtschaft und Geisteswissenschaften anbietet.

Da es sich um eine mobile App handelt, könnt Ihr buchstäblich von überall auf der Welt lernen, solange Ihr eine Internetverbindung habt, versteht sich! Ich mag, wie gut die Lehrvideos gemacht sind und wie viele Übungen angeboten werden, um das Gelernte zu festigen. Das Angebot richtet sich an Lernende vom Kindergarten bis hin zum frühen College-Niveau und umfasst unter anderem die Fächer Mathematik, Naturwissenschaften, Wirtschaft und Geschichte.

Da jeder Mensch einen sehr unterschiedlichen Zeitplan hat, gefiel mir der personalisierte Lernweg, der es mir ermöglicht, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Falls ich einmal vergessen sollte, was ich gelernt habe, kann ich die Themen bei Bedarf immer wieder aufgreifen. Schließlich ist es ja kein Wettbewerb, oder? Ich kann zu fortgeschrittenem Material übergehen, wann immer ich bereit bin.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Ihr seid nie zu alt, um neue Dinge zu lernen. Warum also nicht mit der Khan Academy anfangen? / © nextpit

Ich habe die Khan-Academy-App als wertvolles Bildungswerkzeug für Lernende jeden Alters empfunden, da meine geistigen Fähigkeiten – seit ich 40 bin – durchaus langsamer geworden sind. Ich finde es toll, dass die App eine Fülle von Ressourcen zu verschiedenen Themen anbietet, und das Engagement für kostenlose, qualitativ hochwertige Bildung ist für mich ein weiterer Pluspunkt. Das benutzerfreundliche Design ist ebenfalls als positiv zu bewerten.

Khan Academy aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunterladen.

Learn Crafts and DIY Arts (nur Android)

Wollt Ihr dieses Jahr eine neue Fähigkeit erlernen? Wie wäre es, wenn Ihr Euch ein paar Kunsthandwerksprojekte ausdenkt? Diese App ist eine umfassende Plattform, die Euch zu einer Vielzahl von Bastelprojekten inspirieren und anleiten soll. Mir gefallen die vielen Anleitungen, die sowohl für Anfänger:innen als auch für Fortgeschrittene nützlich sind.

Sicherlich haben viele von uns allerlei Krimskrams im Haus herumliegen, und ich finde es irgendwie ... therapeutisch, das Zeug dann auch voll zu nutzen. Mit dieser App kann ich Projekte erkunden, die von einfachen Papierbasteleien bis hin zu komplizierten Näh-, Mal- und Weihnachtsdekorationen reichen, obwohl Nähen eigentlich nicht so mein Ding ist.

Ich finde es toll, dass viele der Bastelprojekte aus preiswerten oder recycelten Materialien bestehen, was sie auch für diejenigen zugänglich macht, die nicht viel Geld in die Hand nehmen wollen. Es ist auch schön, dass die App Ideen für verschiedene Feiertage wie Halloween, Weihnachten und Ostern bietet.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (0,49 €–59,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Mit dieser App könnt Ihr Euch ein paar raffinierte Kunst- und Handwerksfähigkeiten aneignen. / © nextpit

Wenn Ihr die App startet, werdet Ihr höchstwahrscheinlich aufgefordert, ein Abonnement abzuschließen, was etwas unangenehm sein kann. Ihr könnt das zwar umgehen, indem Ihr auf die Schaltfläche "Abbrechen" klickt, aber es ist nichtsdestotrotz aufdringlich und könnte dazu führen, dass Ihr versehentlich zum Kauf verführt werdet. Die häufigen Werbeeinblendungen und Pop-ups nerven ebenfalls, aber hey, lasst uns das Glas einfach halb voll sehen, okay?

Learn Crafts and DIY Arts aus dem Google Play Store herunterladen.

Drops: Sprachlernspiele (Android & iOS)

Reist Ihr dieses Jahr nach Übersee? Werdet Ihr einen Zwischenstopp in einem Land mit einer ganz anderen Sprache einlegen? Warum lernt Ihr nicht gleich die Landessprache, um die Einheimischen zu beeindrucken, wenn Ihr versucht, Euch mit ihnen in einer anderen Sprache als Englisch zu unterhalten? Genau da kommt Drops: Language Learning Games ins Spiel – eine innovative App, die das Lernen einer Sprache spannend und effizient macht.

Ich finde es toll, dass für jedes Wort eigene Illustrationen verwendet werden, die visuellen Schüler:innen helfen und das Einprägen durch visuelle Assoziationen erleichtern. Die Lerneinheiten sind auch angemessen kurz und fokussiert, wobei der Schwerpunkt auf 5-Minuten-Lerneinheiten liegt, die ein konsequentes tägliches Üben fördern, ohne mein Gehirn im fortgeschrittenen Alter zu überfordern.

Der Gamification-Aspekt ist ein weiterer Pluspunkt, da er das Vokabellernen unterhaltsam macht. Mir kam es so vor, etwas zu verpassen, wenn ich an diesem Tag nicht in die App geschaut hätte. Und das Wichtigste: Die App unterstützt mehr als 45 Sprachen, darunter auch weniger bekannte wie Maori und Yoruba, für alle, die ihren Horizont erweitern möchten.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (0,59 €–269,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Insgesamt würde ich sagen, dass Drops: Language Learning Games ein wertvolles Werkzeug für alle ist, die ihren Wortschatz in einer neuen Sprache mit kurzen, fesselnden Lerneinheiten erweitern wollen. Mir gefällt, dass der Schwerpunkt auf dem visuellen Lernen und der spielerischen Erfahrung liegt, aber es wagt sich nicht in kompliziertere Bereiche wie z. B. einen umfassenden Grammatikunterricht.

Drops: Language Learning Games aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunterladen.

Damit sind wir am Ende der Liste für diese Woche angelangt. Bleibt dran, denn nächste Woche gibt es eine ganze Reihe neuer Spiele! Einen schönen Sonntag und einen tollen Wochenanfang Euch allen!