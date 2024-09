Bluetti B300K: Diese Batterie macht (fast) jede Powerstation besser

Einmal eingerichtet, sorgt eine Solaranlage samt Powerstation für ordentlich Energie und kann vor allem langfristig bares Geld sparen. Doch was ist, wenn Euer Bedarf plötzlich steigt? Anstatt eine komplett neue Powerstation zu kaufen, solltet Ihr Euch dann lieber die brandneue Erweiterungsbatterie "Bluetti B300K" mal genauer anschauen. Diese kann nämlich unkompliziert an viele bestehende Bluetti-Systeme angeschlossen werden und so Eure Kapazität gehörig erweitern.

Bluetti B300K Erweiterungsbatterie neu erhältlich

2.764-Wh-Kapazität & kompatibel mit vielen Bluetti-Powerstations

Zum Marktstart könnt Ihr bei verschiedenen Bundles sparen

Schnell einsatzbereit, kompatibel mit zahlreichen Bluetti-Powerstations und ausgestattet mit viel Kapazität – die Bluetti B300K könnte für viele die ideale Ergänzungsbatterie sein! Das neue Modell wurde heute, am 25. September, offiziell vorgestellt und bietet Euch mit 2.764,8 Wh ordentlich Power – sei es zu Hause oder beim Camping. Was die Bluetti B300K im Detail kann, erfahrt Ihr hier.

Affiliate Angebot Bluetti B300K

Das zeichnet die Bluetti B300K aus

Die Vorteile der neuen Bluetti B300K-Erweiterungsbatterie liegen klar auf der Hand. Wer bereits ein Balkonkraftwerk besitzt und beispielsweise Solarenergie in einer Powerstation speichert, kann mit diesem Gerät noch mehr herausholen. Und das, ohne eine neue Powerstation anschaffen zu müssen. Die Erweiterungsbatterie lässt sich nämlich ganz unkompliziert an Euer bestehendes System anschließen – sowohl an ältere als auch an neuere Bluetti-Powerstations. Ein weiteres Plus: Die Batterie wird mit vorgebohrten Löchern geliefert, sodass die Installation an der Wand oder im Wohnmobil besonders einfach sein soll.

Bluetti B300K: Spezifikationen und Kompatibilität / © Bluetti

Und wie sieht es mit der Leistung aus? Mit 2.764,8 Wh sorgt die Bluetti B300K für eine spürbare Erweiterung der Kapazität. Darüber hinaus bietet sie Euch noch weitere Vorteile. Dank eines integrierten USB-Ports könnt Ihr die Batterie etwa auch als Powerbank nutzen. So lassen sich Geräte, wie Euer Smartphone, direkt an der Batterie aufladen. Dies ist besonders beim Camping oder im Wohnmobil praktisch. Zudem überzeugt die B300K auch in Sachen Sicherheit, da sie über alle nötigen Schutzfunktionen verfügt und zum Beispiel stoßfest ist.

Direkt sparen: In diesen Powerstation-Bundles lohnt sich der Kauf besonders

Wer sich die neue Bluetti B300K direkt zum Marktstart im Bundle mit einer Powerstation sichert, profitiert zudem von teils richtig attraktiven Rabatten. Vor allem Mitglieder profitieren von den folgenden Angeboten besonders:

B300K (2.764,8 Wh) – für 1.099 Euro (Mitglieder-Preis)

AC200L + B300K (4.812,8 Wh/2.400 W) – für 2.499 Euro (Mitglieder-Preis)

AC300 + B300K (2.764,8 Wh/3.000 W) – für 1.898 Euro (Mitglieder-Preis)

AC300 + 2*B300K (5.529,6 Wh/3.000 W) – für 3.097 Euro (Mitglieder-Preis)

Um die hier angezeigten Preise zu erhalten, müsst Ihr Euch lediglich auf der Bluetti-Website* für das Treue-Programm anmelden. Seit 12 Uhr ist die Seite auch live. Hattet Ihr also bisher kein Glück, könnt Ihr Euch jetzt die neue Bluetti B300K bestellen.

Affiliate Angebot Bluetti B300K

Sind solche Batterien eine sinnvolle Anschaffung? Findet Ihr die Bluetti B300K interessant? Lasst es uns wissen!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Bluetti. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.