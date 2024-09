MediaMarkt bietet gerade das neue Google Pixel 9 Pro in der 256-GB-Version zum unschlagbaren Preis an. Bucht Ihr Euch hier nämlich den o2 Mobile L hinzu, erhaltet Ihr nicht nur 70 GB Datenvolumen, sondern auch einen Wechselbonus über 150 Euro. Sendet Ihr zudem ein Altgerät ein, fällt die einmalige Zuzahlung auf gerade einmal 1 Euro. Wir haben uns das Angebot einmal genauer für Euch angeschaut.

Zugegeben: Die Ausdrücke Knaller-Deal oder irres Angebot werden im kommerziellen Journalismus recht inflationär verwendet. Allerdings bietet Euch MediaMarkt zum Release des Google Pixel 9 Pro genau so etwas an. Ihr könnt Euch das Premium-Smartphone hier für eine einmalige Zuzahlung von 1 Euro und monatliche Kosten von 39,99 Euro sichern. Zusätzlich winkt ein Wechselbonus über 150 Euro und ein Handyvertrag mit 70 GB Datenvolumen im 5G-Netz von o2.

Google Pixel 9 Pro – Das Mini-Flaggschiff mit der großen Kamera

Das Google Pixel 9 Pro ist das dritte Modell der aktuellen Pixel-9-Serie des Herstellers. Ich als Pixel-Fan, ich meine, alle Pixel-Fans mussten hier leider etwas länger auf die Auslieferung warten. Nun ist es jedoch erhältlich und bietet Euch ein gewohnt gutes Android-Erlebnis. Neben der Stock-Version des Betriebssystems erwartet Euch eine hervorragende Verarbeitung mit einem riesigen Kamera-Balken auf der Rückseite. Hier ist neben der 50-MP-Hauptkamera auch eine 48-MP-Ultraweitwinkel- und Makro-Kamera eingelassen. Zusätzlich findet sich ein 5x-Teleobjektiv.

Das kleinere Pro der Pixel-Familie ist wieder einmal richtig gut verarbeitet und bietet ein 6,33-Zoll-Display. / © nextpit

Doch gerade der Formfaktor dürfte für viele der wahre Kaufgrund sein. Es ist deutlich kleiner als das Google Pixel 9 Pro XL (Test) und kommt mit einem starken 6,33-Zoll-OLED-Display daher. Mit einem Update-Versprechen von sieben Jahren ist das Smartphone zudem wirklich nachhaltig. Größter Kritikpunkt ist jedoch die Leistung des Google Tensor G4. In den Benchmarks unseres Tests zum Google Pixel 9 Pro hinkt der Prozessor den Snapdragons hinterher. Allerdings fällt es im Alltag absolut nicht auf.

Lohnt sich der Pixel-Deal von MediaMarkt?

Möchtet Ihr zum Google-Kult wechseln und Gemini live in Aktion erleben, könnt Ihr derzeit bei MediaMarkt von einer Trade-In-Aktion profitieren. Schickt Ihr Euer altes Smartphone ein, gibt es hier nämlich einen Sofortbonus von 100 Euro. Dadurch zahlt Ihr bei dem hier erwähnten Angebot nur noch 1 Euro zusätzlich für das Smartphone. Allerdings kommt eine obligatorische Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro, sowie 4,95 Euro für den Versand hier noch dazu.

Durch den Wechselbonus von 150 Euro, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt, gleicht Ihr die einmaligen Kosten jedoch problemlos wieder aus. Euch erwartet hier zudem der originale o2 Mobile L. Der Handytarif bietet 70 GB Datenvolumen, das jährlich kostenlos um 10 GB steigt, eine Download-Bandbreite von maximal 300 MBit/s und das 5G-Netz des Providers. Dafür werden dann noch einmal 39,99 Euro im Monat fällig. Nachfolgend haben wir alle Details noch einmal für Euch aufgelistet.

Google Pixel 9 Pro + o2 Mobile L Datenvolumen 70 GB Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 4G/5G 5G | LTE Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 39,99 € Einmalige Kosten 45,94 € Gesamtkosten 1.005,70 € Wechselbonus 150,00 € Reguläre Gerätekosten 1.130,00 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 11,42 € Zum Angebot*

Ein kurzer Blick auf idealo verrät, dass Ihr für das Google Pixel 9 Pro derzeit noch mindestens 1.130 Euro im Netz zahlt. Bei MediaMarkt blättert Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit 1.005,70 Euro auf den Tisch. Hier kommt zudem noch ein Wechselbonus dazu, wodurch Ihr effektiv 11,42 Euro im Monat spart. Spannend ist auch, dass der Tarif selbst bei o2 ebenfalls 39,99 Euro kostet – und das ohne ein neues Premium-Smartphone (Bestenliste). Wichtig ist allerdings, dass Ihr den Deal nur wahrnehmen könnt, wenn Ihr ein Altgerät einschickt.

Um den Deal zu finden, müsst Ihr auf der Aktionsseite etwas nach unten scrollen. / © MediaMarkt

Dafür kommt eine Vielzahl von Geräten in Frage. Selbst ältere Modelle können an der Aktion teilnehmen. Je nachdem, was Ihr einschickt, bekommt Ihr somit nicht nur den Trade-In-Bonus von 100 Euro, sondern auch den Restwert des alten Smartphones auf Eurem Konto gutgeschrieben. Egal, wie wir es drehen und wenden, der Deal ist richtig spannend. Ihr müsst Euch jedoch beeilen, denn es gibt aktuell nur noch wenige Geräte. Ob MediaMarkt hier, wie so oft, noch einmal aufstockt, ist ebenfalls fraglich.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Pixel 9 Pro oder das Pixel 9 Pro XL spannender für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!