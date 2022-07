CallYa Digital drei Monate geschenkt: Neuer Hammer-Tarif bei Vodafone

Die Suche nach einem passenden Tarif kann sich als durchaus schwierige Angelegenheit entpuppen. Dabei müsst Ihr vorab schon einige Fragen klären. Wie viel Datenvolumen soll es sein? Soll der Tarif 5G fähig sein? Welche Mindestlaufzeit solltet Ihr eingehen? Muss es wirklich ein Vertrag sein? Aktuell könnt Ihr diese Fragen mit dem Vodafone Sommer-Deal recht einfach beantworten.

Affiliate Angebot Vodafone CallYa Digital Drei Monate geschenkt über Code "sommer60"

Im Angebot befindet sich der Vodafone CallYa Digital Tarif mit 15 GB Datenvolumen. Dabei nutzt Ihr das 5G-Netz des Anbieters und müsst Euch keine 24 Monate an das Unternehmen binden, denn es handelt sich hierbei um einen Prepaid-Tarif. Allerdings macht erst der Gutschein diesen Deal so interessant. Denn dadurch bekommt Ihr ein Startguthaben in Höhe von 60 Euro geschenkt und spart Euch somit drei Monate lang die Grundgebühr in Höhe von 20 Euro.

Darum lohnt sich der Vodafone Prepaid-Deal

Bei Mobilfunkverträgen stört mich persönlich die lange Bindung, die ich mit einem Anbieter eingehen muss. Das ist bei Prepaid-Tarifen nicht der Fall, denn hier könnt Ihr selbst entscheiden, wie lange Ihr Euch binden möchtet. Zusätzlich schenkt Euch Vodafone, dank einer Gutschein-Aktion, die ersten drei Monate in Form von 60 Euro Startguthaben. Nehmt Ihr Eure alte Rufnummer mit, gibt es noch einmal 10 Euro obendrauf. Alle Infos zum Tarif könnt Ihr der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

CallYa Digital Übersicht Eigenschaft CallYa Digital Datenvolumen 15 GB Allnet-Flat? Ja 5G? Ja Mindestlaufzeit 4 Wochen Grundgebühr 20,00 Euro Anschlussgebühr - Startguthaben 60,00 Euro Rufnummerbonus 10,00 Euro Zum Angebot! Rabattcode: sommer60

Wie Ihr seht, spart Ihr nicht nur die ersten drei Monate, sondern zusätzlich die Anschlussgebühr. Nachdem Ihr das Startguthaben aufgebraucht habt, zahlt Ihr monatlich 20 Euro an Vodafone, um vom 5G-Prepaid-Tarif zu profitieren. Um den Sommer-Deal wahrzunehmen, müsst Ihr während der Bestellung einen Gutschein eingeben. Dieser lautet: "sommer60".

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist ein Prepaid-Tarif interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!