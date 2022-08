Casa Casi 64: Hoch lebe die Rundfunkgebühr

Hui, wie schön – endlich kommen mal wieder alle Drei zusammen in der "Casa Casi". In der 64. Ausgabe des NextPit-Podcasts geht es um das Thema "GEZ", wie es Kritisierende bis heute noch nennen, obwohl dieser Begriff längst der Vergangenheit angehört. Es geht also um die gute, alte Rundfunkgebühr und darum, wie derzeit ein Thema – das Fehlverhalten einer Intendantin – mit diesem immer jungen Wunsch vieler nach Abschaffung der TV-Gebühren verquirlt wird.

"Verdammte, gleichgeschaltete Systemmedien"

Es ist einfach ein typisches Muster dieser Tage: Irgendwas schlägt medial große Wellen und ruckzuck geht es gar nicht mehr ums eigentliche Thema, sondern um irgendwas, was da hineingedeutet wird, oder was einem bei einer anderen Thematik gut in die eigene Argumentation passt. Beispiele? Arbeitet eine Grünen-Politikerin unsauber in ihrem Buch, bestätigt das andere, dass mit der kompletten Partei was nicht stimmt. Möchte jemand auf einem Volksfest nicht, dass "Layla" gespielt wird, machen andere daraus einen flammenden Appell gegen Cancel Culture.

Das eigentliche Thema, um das es in den Medien zuletzt ging, war das der (mittlerweile ehemaligen) Intendantin des RBB. Im Podcast sprechen wir darüber, dass die Dame sich einen etwas großen Schluck aus der Gebühren-Pulle genommen hat, um sich selbst und anderen hohe Boni zukommen zu lassen, Vetternwirtschaft zu betreiben und private Partys mit dem Geld der Gebührenzahlenden zu feiern.

Es dauerte jedoch nicht lange, bis daraus hin in den sozialen Medien eine generelle Schelte der Öffentlich-Rechtlichen wurde. Genau deshalb versuchen wir das in der heutigen Folge ein wenig voneinander zu trennen. Der Rundfunkbeitrag, wie die Gebühr längst offiziell heißt (GEZ bis 2013) stellt immerhin sicher, dass wir mit großartigen Inhalten versorgt werden. Und ja, es gibt auch Kritikpunkte an diesem Gebührensystem und an den Sendeanstalten.

Diese Kritik kann man natürlich adressieren, aber wichtig ist, dass wir personelle Fehltritte automatisch dazu nutzen, ein eigentlich sehr gut funktionierendes System zu diskreditieren. Somit ist auch die heutige Folge wieder eine, die auch unsere Gesellschaft an sich thematisiert, weil viele Themen und Probleme einfach unnötig verkürzt werden.

Wir hoffen jedenfalls, dass Ihr viel Spaß mit der heutigen Folge habt und auch nächste Woche dabei seid, wenn wir uns der "Cancel Culture" widmen!

Casa Casi 64: Show Notes

