17 kostenlose Apps für iOS & Android: Die Gratis-Inhalte zum Wochenende

Auch in dieser Woche gibt es wieder Apps und Mobile Games, die Ihr Euch für Euer Smartphone komplett kostenlos herunterladen könnt. Insgesamt haben wir 17 Inhalte ausfindig machen können, für die Ihr eigentlich Geld zahlen müsstet. Durch Rabatt-Aktionen sind die Downloads aber vorübergehend umsonst. Also wartet nicht zu lange mit dem Download!

Wer NextPit schon eine Weile verfolgt weiß bereits, was ihn in diesem Artikel erwartet: Sowohl der Google Play Store als auch Apples AppStore bieten regelmäßig Rabatte und Aktionen an, bei denen Ihr kostenpflichtige Inhalte für eine begrenzte Zeit kostenlos bekommt. Wir sammeln diese Freebies und listen sie für Euch auf. Aber anders als bei unserer Liste der fünf besten Apps der Woche werden wir die Apps nicht absichtlich ausprobieren. Seid also ein bisschen vorsichtig, bevor Ihr in eine Kostenfalle tappst – denn einige Apps können noch Mikrotransaktionen enthalten.

Tipp: Wollt Ihr Euch eine kostenlose App für die Zukunft sichern? Wenn ja, ladet sie einmal herunter und deinstalliert sie bei Bedarf. Auf diese Weise wird sie zu Eurer Liste der gekauften Apps hinzugefügt und Ihr könnt sie in Zukunft wieder herunterladen, wenn Ihr sie braucht.

Kostenlose Apps für Euer Android-Smartphone

Diese Apps sind im Google Play Store kostenlos

Wave 3D ( 1,99 € ) : Wave 3D ist ein Live-Wallpaper, das die Dinge in der herrlichen Welt von 3D zum Leben erweckt.

: Wave 3D ist ein Live-Wallpaper, das die Dinge in der herrlichen Welt von 3D zum Leben erweckt. SkanApp ( 19,99 € ): Wolltet Ihr schon immer mal unterwegs Dokumente scannen? Dann ist die SkanApp genau das Richtige für dich!

): Wolltet Ihr schon immer mal unterwegs Dokumente scannen? Dann ist die SkanApp genau das Richtige für dich! Kreditrechner Pro ( 7,99 € ): Die Aufnahme eines Kredits ist nicht so einfach, wie Ihr denkt. Deshalb solltet Ihr den Smart Loan Calculator Pro zur Hand haben, um Euch bei den Berechnungen zu helfen. Diese App unterstützt Zahlen zur Tilgung in gleicher Höhe, zur Tilgung in gleicher Höhe und zur Rückzahlung bei Fälligkeit. Außerdem gibt es einen detaillierten Rückzahlungsplan, der Euch die Budgetplanung erleichtert.

Diese Mobile Games sind im Google Play Store kostenlos

A-2481 ( 0,99 € ): Schaut Euch dieses Horrorspiel an, bei dem Ihr Euch ganz sicher in die Hose machen werdet! Denn in diesem Spiel seid Ihr ein Journalist einer kleinen Provinzzeitung, der Informationsfragmente über einen geheimen Militärbunker aus UdSSR-Zeiten mit dem Codenamen A-2184 entdeckt hat, in dem unter strenger Geheimhaltung solche Experimente durchgeführt wurden. Auf der Suche nach Antworten müsst Ihr dunkle und düstere Gänge des Bunkers erkunden. Findet heraus, welche dunklen Geheimnisse dieses Spiel birgt!

): Schaut Euch dieses Horrorspiel an, bei dem Ihr Euch ganz sicher in die Hose machen werdet! Denn in diesem Spiel seid Ihr ein Journalist einer kleinen Provinzzeitung, der Informationsfragmente über einen geheimen Militärbunker aus UdSSR-Zeiten mit dem Codenamen A-2184 entdeckt hat, in dem unter strenger Geheimhaltung solche Experimente durchgeführt wurden. Auf der Suche nach Antworten müsst Ihr dunkle und düstere Gänge des Bunkers erkunden. Findet heraus, welche dunklen Geheimnisse dieses Spiel birgt! Sniper master 3D ( 1,79 € ): In diesem Shooter erhaltet Ihr die Aufgabe, die Ziele zu eliminieren und Euch als bester 3D-Scharfschütze einen Namen zu machen. Wählt Euren Scharfschützen, nehmt das Ziel ins Visier und seid der Platzhirsch! Wählt die bestmögliche Waffe, um Eure Gegner in der schnellstmöglichen Zeit zu eliminieren.

): In diesem Shooter erhaltet Ihr die Aufgabe, die Ziele zu eliminieren und Euch als bester 3D-Scharfschütze einen Namen zu machen. Wählt Euren Scharfschützen, nehmt das Ziel ins Visier und seid der Platzhirsch! Wählt die bestmögliche Waffe, um Eure Gegner in der schnellstmöglichen Zeit zu eliminieren. Leben oder Sterben Überleben p ( 1,19 € ) : Hierbei handelt es sich um ein Zombie-Survival-Spiel, das in einem postapokalyptischen Szenario spielt.

) Hierbei handelt es sich um ein Zombie-Survival-Spiel, das in einem postapokalyptischen Szenario spielt. Dungeon Corp. P ( 1,69 € ): Dungeon Corp. ist ein sogenanntes Auto-Farming-Spiel. Ihr farmt also Gegenstände, um stärker zu werden, und Euer Held kann sich durch verschiedene Gegenstände und Optionen verbessern.

): Dungeon Corp. ist ein sogenanntes Auto-Farming-Spiel. Ihr farmt also Gegenstände, um stärker zu werden, und Euer Held kann sich durch verschiedene Gegenstände und Optionen verbessern. Shadow of Death: Dark Knight ( 3,99 € ): Dieser epische Titel lässt Euch direkt in die Dunkelheit eintauchen und lässt Euch dieses großartige Fantasy-Rollenspiel im Taschenformat auf Eurem Handy erleben. Schnappt Euch die Schattenklinge und wählt einen anpassbaren dunklen Ritter, um Euch überall und jederzeit in ein Side-Scroller-Abenteuer zu stürzen.

): Dieser epische Titel lässt Euch direkt in die Dunkelheit eintauchen und lässt Euch dieses großartige Fantasy-Rollenspiel im Taschenformat auf Eurem Handy erleben. Schnappt Euch die Schattenklinge und wählt einen anpassbaren dunklen Ritter, um Euch überall und jederzeit in ein Side-Scroller-Abenteuer zu stürzen. Infinite Launch ( 0,99 € ): Startet Raketen und bereist ferne Planeten, um das menschliche Imperium zu erweitern. Zu den Aufgaben gehören das Aussetzen von Satelliten, um Sterne zu sammeln und neue Skins freizuschalten. Die Erkundung des Weltraums birgt einige Risiken, darunter gefährliche Asteroiden und schwarze Löcher.

): Startet Raketen und bereist ferne Planeten, um das menschliche Imperium zu erweitern. Zu den Aufgaben gehören das Aussetzen von Satelliten, um Sterne zu sammeln und neue Skins freizuschalten. Die Erkundung des Weltraums birgt einige Risiken, darunter gefährliche Asteroiden und schwarze Löcher. Stickman Legends: Offline Game ( 0,99 € ): Stickman Legends: Shadow War ist ein hervorragendes Offline-Spiel aus der begehrten Stickman-Kampfspielserie, in dem es eine klassische Mischung aus Rollenspiel- (RPG) und Spieler-gegen-Spieler-Elementen (PvP) gibt. Da es komplett offline gespielt wird, müsst Ihr Euch nicht darum kümmern, dass Ihr immer eine funktionierende Verbindung habt.

): Stickman Legends: Shadow War ist ein hervorragendes Offline-Spiel aus der begehrten Stickman-Kampfspielserie, in dem es eine klassische Mischung aus Rollenspiel- (RPG) und Spieler-gegen-Spieler-Elementen (PvP) gibt. Da es komplett offline gespielt wird, müsst Ihr Euch nicht darum kümmern, dass Ihr immer eine funktionierende Verbindung habt. Eine Party feiern VIP ( 0,99 € ): Ein Smartphone mit einer Hand zu bedienen ist eine Sache, aber Spiele mit nur einer Hand zu spielen? Man könnte meinen, dass man dafür in erster Linie ein Smartphone braucht, das klein genug ist. "Eine Party feiern VIP" zeigt aber, dass es auch anders geht. Have fun!

Kostenlose Apps für Euer iPhone

Diese Apps gibt's kostenlos für iOS

Finale To Do ( 4,99 € ): Wollt Ihr immer am Ball bleiben, wenn es um Eure Arbeit geht? Dann ist Finale To Do die perfekte App für Euch, denn sie ist ein leistungsstarker Aufgabenmanager, Planer und Reminder. Dieses flexible Tool hilft Euch bei der Organisation von Arbeit, Leben, Studium, Hobbys, Einkaufslisten oder allem, was Ihr Euch so vornehmt.

): Wollt Ihr immer am Ball bleiben, wenn es um Eure Arbeit geht? Dann ist Finale To Do die perfekte App für Euch, denn sie ist ein leistungsstarker Aufgabenmanager, Planer und Reminder. Dieses flexible Tool hilft Euch bei der Organisation von Arbeit, Leben, Studium, Hobbys, Einkaufslisten oder allem, was Ihr Euch so vornehmt. TrackIt ( 1,99 € ): TrackIt hilft Euch, Euer verlorenes iPhone, iPad, deine AirPods, Apple Watch, deinen Apple Pencil, Eure Kopfhörer, Bluetooth-Speaker, Ohrstöpsel und andere Bluetooth-Geräte in wenigen Minuten wiederzufinden. Es nutzt das Bluetooth-Signal der Geräte, um sie mit großer Genauigkeit zu orten.

): TrackIt hilft Euch, Euer verlorenes iPhone, iPad, deine AirPods, Apple Watch, deinen Apple Pencil, Eure Kopfhörer, Bluetooth-Speaker, Ohrstöpsel und andere Bluetooth-Geräte in wenigen Minuten wiederzufinden. Es nutzt das Bluetooth-Signal der Geräte, um sie mit großer Genauigkeit zu orten. Budget Bytes ( 2,99 € ): Die neue Budget Bytes App der Kochbuchautorin und Gewinnerin des Saveur's Best How-To Food Blog 2016, Beth Moncel, bietet köstliche Rezepte für kleine Budgets, die mit Schritt-für-Schritt-Fotos und Sprachanweisungen ergänzt werden.

Diese Mobile Games gibt's kostenlos für iOS

Politaire ( 0,99 € ): Politaire ist ein minimalistisches, neues, modernes Solitaire-Erlebnis, bei dem du mit fünf aktiven Karten auf der Hand gewinnen könnt. Wählt sorgfältig aus, welche Karten Ihr ablegen wollt. Es gibt zwei Spielmodi (Single Deck & Double Deck) zur Auswahl, mit Game-Center-Leaderboards, Erfolgen und Cloud-Speicherplätzen, auf die Ihr zurückgreifen könnt.

): Politaire ist ein minimalistisches, neues, modernes Solitaire-Erlebnis, bei dem du mit fünf aktiven Karten auf der Hand gewinnen könnt. Wählt sorgfältig aus, welche Karten Ihr ablegen wollt. Es gibt zwei Spielmodi (Single Deck & Double Deck) zur Auswahl, mit Game-Center-Leaderboards, Erfolgen und Cloud-Speicherplätzen, auf die Ihr zurückgreifen könnt. Invasive Horde ( 0,99 € ): In diesem rasanten Tower-Defense-Spiel wurdet Ihr vom König auserwählt, das Reich gegen eine einfallende Horde zu verteidigen. Schließt Level ab, um Sterne zu verdienen, mit denen Ihr Eure Waffen, Hindernisse und Magie verbessern könnt. Ihr wisst, wie's geht.

): In diesem rasanten Tower-Defense-Spiel wurdet Ihr vom König auserwählt, das Reich gegen eine einfallende Horde zu verteidigen. Schließt Level ab, um Sterne zu verdienen, mit denen Ihr Eure Waffen, Hindernisse und Magie verbessern könnt. Ihr wisst, wie's geht. Vive le Roi 3 ( 4,99 € ): Vive le Roi 3 ist ein Rätsel- und Antizipationsspiel, das auf Minirätseln basiert

Keine App gefunden? Dann gibt es am Dienstag die nächste Auswahl an Gratis-Apps auf NextPit. Wie immer zum Schluss: Wenn Ihr eine App gefunden habt, die nicht mehr kostenlos ist, ist das kein Täuschungsversuch. Die Inhalte werden teils zufällig wieder teurer und so schnell können wir mit unserem Artikel nicht regieren.