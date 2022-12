Casa Casi 80: Elon Musk – der meistgehasste Mensch der Welt

Okay, für einen Augenblick war Elon nur auf Rang 2 der meistgehassten Menschen der Welt. Zumindest für Fabi und mich war nämlich Palle für ein Momentchen lang der meistgehasste Mensch. Nämlich in dem Moment, als wir für ihn um 5 Uhr (!) deutscher Zeit vor dem Mikro saßen – und er eben nicht! Er hatte eine Mission am Glas am Vorabend, die es offensichtlich nicht zuließ, vor 14 Uhr seiner Zeit aufzustehen. Wo waren wir stehengeblieben? Ach ja, Elon Musk ...

Die große Shit-Show des Elon M.

Ja, ich weiß: Hass ist ein großes Wort und vermutlich bieten sich da auch andere Namen an, wenn wir über meistgehasste Menschen sprechen. Aber kommt: Es gibt eine fabelhafte Headline ab – und wer derzeit in den sozialen Medien mitliest, muss feststellen, dass Elon Musk da wirklich viel Hass entgegenspringt.

Manchmal wird man im Netz ja auch gehasst, ohne dass es wirklich Anlass dazu gibt. Fragt da mal die Ampelregierung, was die sich auf Twitter anhören müssen. Aber Elon Musk tut derzeit wirklich viel dafür, dass man ihn nun wirklich nicht mögen kann. Wir sprechen im Podcast daher darüber, dass er nicht nur sich, sondern auch Twitter derzeit in einem Maße demontiert, dass uns nur staunend die Kinnladen runterklappen.

Der Fall des Accounts @elonjet ist ein Paradebeispiel dafür, wie überfordert sich Musk derzeit präsentiert. Der Account, der auf öffentlich zugängliche Daten des Privatjets von Musk zugreift, bekam vom neuen Twitter-CEO zunächst grünes Licht. Später dann die Kehrtwende: Musk lässt den Account dichtmachen und kündigt rechtliche Schritte gegen den Betreiber Jack Sweeney an. Danach eskalierte die Situation komplett, als Twitter auch Accounts von Journalisten vorläufig dichtmachte.

Fabi und ich besprechen genau diese Phase auf der Plattform mit dem Vogel – und ja, wir zeigen uns auch besorgt, wenn wir an Twitters Zukunft denken. Wie sieht das bei Euch aus? Könnt Ihr das nachvollziehen, dass selbst große Elon-Fanboys ihre Schwierigkeiten mit diesem Menschen bekommen? Oder habt Ihr – wie er selbst – auch das Gefühl, dass er da gerade einen tapferen Kampf für die Redefreiheit führt? Schreibt es uns in die Kommentare!

Wirklich besinnlich ist diese Folge trotz Veröffentlichung am Heiligabend irgendwie nicht. Aber das hält uns ja nicht davon ab, Euch zauberhafte Feiertage im Kreise Eurer Liebsten zu wünschen. Lasst es Euch gutgehen und seid nächste Woche wieder dabei – wenn wir die vermutlich übelste Podcast-Folge aller Zeiten abliefern. ;)

Casa Casi 80: Show Notes

