Casa Casi 90: Hogwarts Legacy – Spiel zwischen Hype und Trans-Hass

Heute sprechen wir in der Casa Casi über das Spiel Hogwarts Legacy, angesiedelt im Harry-Potter-Universum. Das klingt deutlich trivialer als es tatsächlich ist, wie Ihr beim Hören des Podcasts herausfinden könnt.

Die heutige Folge zu einem gehypten Game bereitet mir Bauchschmerzen. Das war schon bei der Recherche so, beim Aufnehmen der Episode und auch jetzt nachträglich beim Schreiben der Artikel. Falls Euch das ein bisschen zu kryptisch ist, solltet Ihr unbedingt unseren Artikel dazu lesen und natürlich die Podcast-Episode hören. Es ist ein schwieriges Thema, weil es dabei weniger um ein Spiel geht, sondern eher um Shitstorms, um marginalisierte Minderheiten und unseren Umgang miteinander im Netz.

Falls Ihr Bock habt auf die jüngste Episode der Spotify-Tales: Bei Spotify hat man es nun hinbekommen, dass wir tatsächlich nur noch einen Account dort haben anstelle der zwei, die zuletzt da nebeneinander existierten. Das bedeutet aber auch, dass Spotify den neuen gekillt hat und wir wieder auf dem ursprünglichen unterwegs sind.

Das ist grundsätzlich super, weil wir das ja von Anfang an so wollten. Bedeutet aber auch, dass ich Euch hier freundlich aufgefordert habe, einem neuen Account zu folgen – und Ihr jetzt wieder zurück müsst auf den ursprünglichen. Damit ist das Chaos dann hoffentlich endgültig bereinigt – was natürlich den Nachteil hat, dass es hier keine spannenden Neuigkeiten mehr gibt zu unserem Podcast-Umzug.

Casa Casi 90: Show Notes

