Nur bis Dienstag: So günstig war die Samsung Galaxy Watch 5 noch nie

Amazon hat derzeit einen sehr spannenden Deal rund um die Samsung Galaxy Watch 5. Denn die 40-Millimeter-Variante in der Farbe Pink Gold knnt Ihr aktuell für gerade einmal 159 Euro schießen. Wie Ihr zu diesem Preis kommt und warum wir diesen Deal so dringend empfehlen, erfahrt Ihr in unserem ersten Deal-Check am Samstag.

Samsung Galaxy Watch 5 bei Amazon zum Bestpreis erhältlich

Spart 40 Euro als Direktrabatt auf den regulären Preis von 199 Euro

Das Angebot gilt nur bis Dienstag, den 28. Februar