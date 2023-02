Gratis für nur wenige Tage: Kostenlose Apps für Android und iOS

Wie jeden Samstag präsentiert NextPit Euch auch heute wieder eine Auswahl an Apps und Games für iOS und Android, die es lediglich für kurze Zeit kostenlos in den jeweiligen Stores gibt. Schnell zuschlagen ist daher angesagt!

Huch, da ist der Februar schon fast wieder vorbei, was? Die Zeit verrinnt wie im Flug und das sehen wir auch bei den kostenlosen Apps immer wieder: Kaum sind sie gratis, ist die Promo-Phase auch schon wieder vorbei und Ihr müsst wieder blechen! Aber auch, wenn Eile geboten ist: Denkt dran, dass wir die unten angeführten Links allesamt nicht auf Qualität, eventuelle Preis- oder Abofallen usw. geprüft haben.

Eine Bitte an Euch: Gebt uns doch bitte Bescheid, solltet Ihr über eine App stolpern, für die bereits wieder Geld verlangt wird. Dann streichen wir sie nämlich direkt aus der Liste, um anderen die Enttäuschung zu ersparen.

Ihr wollt selbst auf die Suche gehen? Komplette Anleitung für die Suche nach kostenlosen Apps für Android und iOS

Unser Tipp: Installiert euch schnell alles, was Ihr grundsätzlich interessant findet – auch, wenn eine App gerade nicht gebraucht wird. Danach löscht Ihr die App vom Handy, sie landet durch die Installation direkt in Eurer App-Bibliothek. Von dort könnt Ihr sie in Zukunft bei Bedarf jederzeit wieder gratis installieren.

Aktuell kostenlose Android-Apps im Google Play Store

Derzeit kostenlose Apps für Android

Golden Clock 2 ( 0,99 € ) : Ich weiß, dass Live-Wallpaper an der Akkulaufzeit knabbern – aber wer kann bei einer so hübschen Uhr schon widerstehen?

: Ich weiß, dass Live-Wallpaper an der Akkulaufzeit knabbern – aber wer kann bei einer so hübschen Uhr schon widerstehen? NT Calculator ( 2,49 € ) : Ein Allround-Rechner, der in vielen Situationen nützlich ist.

: Ein Allround-Rechner, der in vielen Situationen nützlich ist. Smart QR Code Scanner ( 0,99 € ) : Seid Ihr auf der Suche nach einem QR-Code-Scanner? Dann probiert den hier mal aus.

: Seid Ihr auf der Suche nach einem QR-Code-Scanner? Dann probiert den hier mal aus. My Sheet Music ( 2,99 € ) : Mit dieser cleveren App könnt Ihr künftig Eure Noten lesen und spielen.

: Mit dieser cleveren App könnt Ihr künftig Eure Noten lesen und spielen. Spirits Wave EVP ( 1,49 € ): Diese App scannt nach Geistern – Seltsam? Aber so steht es geschrieben!

Derzeit kostenlose Mobile Games für Android

Epic Heroes War ( 0,99 € ) : Könnt Ihr das beste Team zusammenstellen, um die Dungeons zu räumen, die Euch erwarten?

: Könnt Ihr das beste Team zusammenstellen, um die Dungeons zu räumen, die Euch erwarten? Motorsport Manager Mobile 2 ( 7,49 € ) : In diesem Manager-Game habt Ihr das Sagen in Eurem Rennstall.

: In diesem Manager-Game habt Ihr das Sagen in Eurem Rennstall. Merge Cafe Premium ( 4,99 € ) : Niemand mag triste Cafés. Hier ist Eure Chance, die Stadt mit einem Café zu verschönern, in dem die Leute gerne essen gehen.

: Niemand mag triste Cafés. Hier ist Eure Chance, die Stadt mit einem Café zu verschönern, in dem die Leute gerne essen gehen. Burning Fortress 2 ( 0,99 € ) : Greift Eure Feinde und ihre Festungen an. Werdet Ihr als Sieger aus dem Spiel hervorgehen?

: Greift Eure Feinde und ihre Festungen an. Werdet Ihr als Sieger aus dem Spiel hervorgehen? Surface Trimino ( 0,99 € ) : Vergrößert Gebiete mit ähnlicher Farbe wie das Ziel. Wie schnell könnt Ihr sein?

: Vergrößert Gebiete mit ähnlicher Farbe wie das Ziel. Wie schnell könnt Ihr sein? Cooking Kawaii ( 0,99 € ): Kocht, als gäbe es kein Morgen! Es gilt nämlich, Eure Kunden sowohl satt als auch glücklich zu machen.

Aktuell kostenlose iOS-Apps im Apple App Store

Derzeit kostenlose Apps fürs iPhone

Snap Markup ( 1,99 € ) : Ein Foto-Markup-Tool, mit dem Ihr Anmerkungen zu Euren Fotos machen könnt.

: Ein Foto-Markup-Tool, mit dem Ihr Anmerkungen zu Euren Fotos machen könnt. LUCH ( 0,99 € ) : Mit dieser App erstellt Ihr interessante Fotoeffekte und Filter für Bilder in Eurer Galerie.

: Mit dieser App erstellt Ihr interessante Fotoeffekte und Filter für Bilder in Eurer Galerie. Lively Widget: Lock Screen ( 4,99 € ) : Gestaltet Euren Sperrbildschirm mit GIFs und anderen Effekten.

: Gestaltet Euren Sperrbildschirm mit GIFs und anderen Effekten. Audio Trimmer ( 2,99 € ): Bearbeitet Audiodateien direkt auf Eurem iPhone.

Derzeit kostenlose Mobile Games fürs iPhone

Let's Sort It! ( 0,99 € ) : Ein 3D-Ballsortierspiel. Klingt einfach und macht Spaß!

: Ein 3D-Ballsortierspiel. Klingt einfach und macht Spaß! Motorsport Manager Mobile 3 ( 6,99 € ) : Euch gehört ein Motorsportteam. Trefft wichtige Entscheidungen, damit Ihr zum König der Rennstrecke werdet!

: Euch gehört ein Motorsportteam. Trefft wichtige Entscheidungen, damit Ihr zum König der Rennstrecke werdet! Boltage ( 1,99 € ) : Gebt in diesem Spiel Euer Bestes, um zu verhindern, dass Euer Sechseck fällt oder zerbricht.

: Gebt in diesem Spiel Euer Bestes, um zu verhindern, dass Euer Sechseck fällt oder zerbricht. Drop Flop! ( 1,99 € ) : Testet Eure Fingerfertigkeit und Eure Reflexe in diesem Spiel.

: Testet Eure Fingerfertigkeit und Eure Reflexe in diesem Spiel. Shock Clock Arcade ( 1,99 € ): Springt von Uhr zu Uhr, um weiterzukommen. Keine Sorge, Kang der Eroberer ist nicht hinter Euch her.

Was haltet Ihr von unserer Auswahl für diese Woche? Habt Ihr andere interessante Anwendungen oder Spiele im Google Play Store oder dem Apple App Store gefunden? Teilt uns Eure Empfehlungen gerne in den Kommentaren mit.