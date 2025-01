Anfang des Monats fand die CES 2025 in Las Vegas statt. Die größten Tech-Firmen der Welt haben hier ihre neuesten Innovationen präsentiert. Mit dabei: Eureka und der neue J15 Max Ultra. Mit diesem Saugroboter und seiner irren Saugleistung von 22.000 Pa (!) will das Unternehmen das Flaggschiff 2025 auf den Markt bringen. Wann es soweit ist und was es mit IntelliView 2.0 auf sich hat, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.