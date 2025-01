Ugreen Uno 100W im Test: Der Robo-Charger ist zurück!

Bereits im vergangenen Jahr konnten wir das Ugreen Nexode Robot GaN 65W-Ladegerät für Euch testen und nun hat der Hersteller einen Nachfolger am Start. Dieser nennt sich Ugreen Uno und bietet eine satte Gesamtladeleistung von 100 W über vier USB-Ports an. Mit dabei ist auch wieder das Emoji-Display, das Euch den aktuellen Ladestatus anzeigt. Wie gut sich das Ugreen Uno schlägt, verrät Euch nextpit in diesem Test.