Die Soundcore Liberty 4 Pro von Hersteller Anker sind gerade zum Bestpreis erhältlich. Richtig spannend wird das Angebot bei Amazon allerdings erst, wenn Ihr einen Gutscheincode nutzt. Denn dadurch bekommt Ihr noch ein richtig nützliches Goodie als Zugabe obendrauf. Ob sich die In-Ear-Kopfhörer lohnen und welchen Code Ihr benötigt, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Sind Euch Kopfhörer von Apple oder Sony einfach zu teuer, ist Soundcore eine gute Anlaufstelle. Die Anker-Marke bietet Euch eine gute Audioqualität zum recht günstigen Preis. Mit den Liberty 4 Pro hat das Unternehmen seine neuesten High-End-Modelle im November 2024 auf den deutschen Markt geworfen. Wem die regulären Kosten von 189,99 Euro schlichtweg zu teuer sind, kann sich jetzt freuen. Denn bei Amazon gibt es derzeit ein Angebot zu den Soundcore Liberty 4 Pro, bei dem Ihr ordentlich spart. Zusätzlich gibt es hier noch eine passende Gratiszugabe.

Bluetooth-Kopfhörer mit ANC: So gut sind die Soundcore Liberty 4 Pro

Mit den In-Ear-Kopfhörern hat Anker einige Upgrades implementiert, die beim Vorgängermodell noch fehlten. So hat das Ladecase nun eine berührungsempfindliche Leiste in der Mitte, über die Ihr unter anderem die Wiedergabe oder Hörmodi steuern könnt. Über das Display des Gehäuses könnt Ihr zudem direkt sehen, wie viel Saft die Bluetooth-Kopfhörer noch haben oder welche Lautstärke derzeit eingestellt ist. Die Liberty 4 Pro setzen auf eine Art "Föhn"-Form und sind nach IPX5 spritzwassergeschützt.

Die Soundcore Liberty 4 Pro sind nach IPX5 zertifiziert und somit vor Spritzwasser sicher. / © Anker

Die Ohrkanaladapter lassen sich zudem problemlos austauschen. Richtig spannend ist jedoch das, was in den Kopfhörern steckt. Mit adaptivem ANC, sechs Mikrofonen, einem Dual-Treiber und zahlreichen Sensoren sorgen sie für ein richtig gutes Hörerlebnis. Ein 10,5 mm großer Tieftöner und ein titanbeschichteter Hochtöner sollen dabei für einen ausgewogenen Sound sorgen. Auch High-Res-Audio, LDAC-Codec und Spatial-Audio-Support sind mit an Bord. Laut Anker soll die Batterielaufzeit mit Ladecase und Zwischenladen bis zu 40 Stunden betragen.

So kommt Ihr an das gratis Anker-Gerät

Preislich seid Ihr mit 129,99 Euro dabei – Das ist allerdings keine Seltenheit. Schauen wir uns den Preisverlauf an, sieht dieser aus wie mein EKG nach einem Halbmarathon. Der Preis schnellt immer wieder auf rund 189 Euro und fällt einige Tage später für kurze Zeit auf 129,99 Euro. Günstiger gab es die In-Ears jedenfalls noch nicht. Obwohl Ihr die Soundcore Liberty 4 Pro bei MediaMarkt für 129,99 Euro schießen könnt, legt Amazon noch einmal einen drauf.

Denn hier könnt Ihr Euch die Anker Nano Powerbank mit einer Kapazität von 5.000 mAh gratis dazu bestellen. Hierfür müsst Ihr lediglich auf die Produktseite der Anker-Powerbank auf Amazon* navigieren, diese zusammen mit den Liberty 4 Pro in den Einkaufswagen legen und den Gutschein "SOUNDCORE" nutzen. Schon werden die Kosten für das Lade-Gadget an der Kasse abgezogen. Dadurch spart Ihr effektiv 25,99 Euro und seid somit günstiger unterwegs, als bei allen anderen Händlern.

Möchtet Ihr Euch gute Bluetooth-Kopfhörer mit adaptivem ANC und Bluetooth-Codecs zu einem guten Preis unter den Nagel reißen, seid Ihr mit diesem Deal sehr gut beraten. Beachtet hier zudem, dass nicht Amazon als Verkäufer auftritt, sondern Anker selbst. Sind die Liberty 4 Pro doch nicht nach Eurem Geschmack, lohnt sich ein Blick in unseren Vergleich der besten In-Ear-Kopfhörer, wenn Ihr Euch noch etwas Inspiration holen möchtet.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind die Soundcore Liberty 4 Pro interessant für Euch oder kommt Euch nur ein bestimmter Hersteller ins Ohr? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!