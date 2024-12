Wenn Ihr Euch gerade fragt, ob der Verkauf Eurer gebrauchten Technik wirklich so einfach ist, habt Ihr vielleicht schon von Cleverbuy gehört. Das Unternehmen, das sich auf den Ankauf von Smartphones (Bestenliste) und anderen Hardware-Produkten spezialisiert hat, steht derzeit heftig in der Kritik. Kunden berichten von monatelangen Wartezeiten auf die versprochene Auszahlung, und die Verbraucherschützer sind bereits aktiv geworden. Doch was steckt wirklich hinter diesem Skandal? Lasst uns einen genaueren Blick darauf werfen.

Auszahlungen auf sich warten lassen

Die jüngsten Entwicklungen sind alles andere als erfreulich für Cleverbuy. Laut dem Verbraucherschutzbund haben zahlreiche Kunden sich über erhebliche Verzögerungen bei der Auszahlung ihrer Ankaufspreise beschwert. Viele warten bereits seit Monaten auf ihr Geld und erhalten dabei nur vage Ausreden für die Schwierigkeiten. Der Verbraucherschutz hat Cleverbuy mehrfach kontaktiert, doch das Unternehmen bleibt stumm und ignoriert die Anfragen völlig. Sogar Fachmedien wie inside digital sind auf taube Ohren gestoßen.

Die offensichtliche Taktik des Schweigens hat nun Konsequenzen: Cleverbuy wurde wegen irreführender Werbung abgemahnt. Die Aussage auf der Website, dass die Ankaufsumme „direkt auf Dein Konto“ überwiesen werde, erweist sich als irreführend. Stattdessen fließt das Geld zunächst auf ein internes, virtuelles Konto und nicht direkt auf Euer Bankkonto.

Fragwürdige Bewertungsmethoden

Zudem sind die Verbraucherschützer auf eine weitere problematische Werbung gestoßen: Cleverbuy prahlt mit überdurchschnittlich positiven Google-Nutzerbewertungen, obwohl die tatsächlichen Bewertungen eher mäßig sind. Kunden, die auf einen Ankauf vertrauen, sollten sich nicht entmutigen lassen und eine klare Frist zur Auszahlung setzen. Sollte dies nicht fruchten, ist der Rat, sich an die Verbraucherzentrale zu wenden oder rechtliche Schritte einzuleiten.

Hohe Preise locken Käufer an

Warum ist Cleverbuy trotz dieser Probleme so attraktiv für Käufer? Die Antwort liegt auf der Hand: Die Plattform bietet häufig überdurchschnittlich hohe Ankaufpreise. In vielen Preisvergleichen landet Cleverbuy in den obersten Rängen, was viele Nutzer dazu ermutigt, ihre Geräte dort zu verkaufen, anstatt die üblichen Plattformen wie eBay zu nutzen. Doch Vorsicht ist geboten! Diese hohen Preise könnten ein Lockangebot sein, um Kunden zu gewinnen, während die Zahlungsmoral in der Realität oft zu wünschen übrig lässt.

Nur ein Beispiel von vielen. Für ein iPhone 15 Pro bietet Euch Cleverbuy das meiste Geld. / © nextpit

Ein Unternehmen mit Vorgeschichte

Es ist nicht das erste Mal, dass Cleverbuy ins Visier der Verbraucherzentralen gerät. Bereits im Jahr 2023 gab es eine Unterlassungsklage gegen das Unternehmen, und die gegenwärtigen Probleme verstärken nur den Eindruck, dass Cleverbuy ein Anbieter ist, den Ihr lieber meiden solltet. Wenn Ihr Euren nächsten Technikverkauf plant, sucht nach sichereren Alternativen, die nicht nur versprechen, sondern auch halten, was sie anbieten.