Cleverer Trick bei o2: iPhone 13 Pro bis zu 500 € günstiger per Handyankauf

Habt Ihr Euer altes Handy satt und wollt lieber das iPhone 13 Pro nutzen? Dann kauft o2 Euer altes Handy beim Abschluss eines neuen Vertrages an. Das Geld landet anschließend direkt auf Eurem Konto und Ihr müsst Euch nicht um das Recycling des Altgerätes kümmern. Wir verraten Euch, wie Ihr den Handyankauf bei o2 nutzen könnt und wie viel Geld es für Geräte von Huawei, Apple, Samsung und Co. gibt.

Auf seiner Homepage verrät o2 noch, wie Ihr am meisten Geld für Euer altes Handy bekommt. Zum einen sollte das Handy natürlich funktionstüchtig sein. Schaltet es einmal an, und schaut vielleicht gleich, wie viel Restkapazität der Akku noch hat. Offensichtliche Schäden, wie zum Beispiel ein gebrochenes Display oder eine kaputte Rückseite sollte das Handy ebenfalls nicht aufweisen.

Dort verratet Ihr erst einmal, welches Handy Ihr verkaufen wollt. Anschließend gebt Ihr die IMEI-Nummer an und Tecycle errechnet, wie viel Euer altes Handy ungefähr Wert ist. Wie o2 schreibt, sollte Euer Handy nicht zu alt sein. Das Nokia 3310 in Eurer Schublade bringt demnach nicht noch 500 Euro im Verkauf. Bei den Marken gibt es aber erst einmal keine Grenzen, selbst Huawei könnt Ihr trotz Handelsembargo mit den USA noch einschicken.

Das Einschicken Eures Handys erfolgt dabei bequem per Post und nicht einmal die Versandkosten müsst Ihr zahlen. Eine deutlich bessere Option, als das alte Handy in der Schublade versauern zu lassen, oder? Habt Ihr Interesse, stellen wir Euch den genauen Vorgang bei o2 einmal genauer vor.

Zumindest dann nicht, wenn ihr den maximalen Betrag für das Handy erhalten wollt. Auch für beschädigte Geräte bekommt Ihr allerdings ein Angebot, und selbst komplett defekte Handys lassen sich in den o2-Shops abgeben. Hier erhaltet Ihr jedoch keine Gutschrift, sondern braucht Euch lediglich nicht um die Entsorgung des alten Smartphones zu kümmern. Dabei unterstützt Ihr o2s "Let's Keep The Planet Blue"-Kampagne für mehr Nachhaltigkeit.

Dieser Artikel ist als Teil einer Kooperation mit o2 entstanden. Thema und Inhalt dieses Artikels sind mit dem Kooperationspartner abgesprochen.