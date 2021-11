Samsung-Hammer zum Bestpreis: Black-Week-Deal bei Saturn & MediaMarkt

NextPit Deal-Check:

Samsung Galaxy S20 FE für 399 € bei Saturn und MediaMarkt

Im Verlauf eines der besten Angebote für das Samsung-Handy seit Release

Nächstbester Preis: 489,90 € – Ersparnis: 90,90 €

Seid Ihr auf der Suche nach einem neuen Smartphone, ist die Zeit gekommen! Denn langsam aber sicher starten die ersten guten Angebote zum Black Friday bei vielen Onlinehändlern. Die verbrüderten Elektronikfachhändler Saturn und MediaMarkt bieten aktuell das Samsung Galaxy S20 FE für nur 399 Euro an. Wie sich nach einem Preisvergleich herausstellt, ist das ein gutes Angebot.

Das Galaxy S20 FE ist eines der beliebtesten Samsung-Handys der letzten Jahre. Denn die "Fan-Edition" des Galaxy S20 bietet im Vergleich zum Standard-Modell einige Vorzüge. So kam es in Deutschland mit einem leistungsstärkeren Snapdragon-Prozessor auf den Markt und bietet darüber hinaus eine optische Telekamera. Beim S20 – sowie auch beim Galaxy S21 – mogelt Samsung mit seinem "Hybrid-Zoom" und digitaler Vergrößerung.

Wie gut ist das Angebot zum Galaxy S20 FE?

Das Galaxy S20 FE kauft Ihr im Vergleich mit anderen Händlern zum Bestpreis bei Saturn und MediaMarkt. Über Preissuchmaschinen konnte ich also kein besseres Angebot finden. Und auch mit Blick auf die letzten Monate kann ich zum Kauf grünes Licht geben. Wie der Preisverlauf zeigt, gab es einmalig ein besseres Angebot. Davon abgesehen kauft Ihr das S20 FE zum Bestpreis.

Im Jahr 2021 macht das S20 FE noch immer eine gute Figur. Die Flaggschiff-Performance aus dem letzten Jahr reicht heutzutage noch immer aus, Euch ist ein Update auf Android 12 samt neuem OneUI 4.0 garantiert und die Telekamera ist sogar besser als die Telekamera in den neuesten Galaxy-S-Modellen. Hier könnt Ihr bei Interesse ohne Bedenken zuschlagen. Wollt Ihr auf Nummer sicher gehen, gibt's hier noch unseren Testbericht zum Galaxy S20 FE!

Die Black Week bei NextPit

In der Black Week könnt Ihr günstig Technik kaufen und da sind wir natürlich ebenfalls ganz Ohr. Das Interesse an Angeboten ist in der Community groß und daher haben wir uns dafür entschieden, die gesamte Black Week mit Artikeln wie diesem zu begleiten. Darüber hinaus findet Ihr hier einige Bestenlisten, die Euch die Suche nach dem richtigen Smartphone erleichtern.

Haltet zudem in den nächsten Tagen die Augen offen oder verratet uns in den Kommentaren, nach welchen Smartphones wir noch Ausschau halten sollen. So findet Ihr spätestens am Cyber-Monday sicher ein attraktives Angebot für Euer Traum-Handy.