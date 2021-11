Umfrage der Woche: Mögt Ihr eigentlich den Black Friday?

Doch meine Verachtung für diese Einkaufszeit hat einen Grund. In meinem Heimatland Griechenland ist der Black Friday ein relativ neues Phänomen, wie in vielen anderen Ländern auch. Erst seit 2015 probieren die Geschäfte diese Art von Rabatten aus, und die Verbraucher wurden durch die künstlichen Preisschwankungen vor und nach der Veranstaltung verunsichert.

Die Geschäfte wussten nicht so recht, wie sie für die Idee werben sollten, und nutzten die Rabatte hauptsächlich als Köder, um Kund:innen in ihre Läden zu locken. Aber um alles ins rechte Licht zu rücken, habe ich eine kleine persönliche Geschichte zu erzählen.

Der Black Friday: Große Chancen können zu Enttäuschungen führen

Damals im Jahr 2018, mitten in einer budgetbelastenden DRAM-Chip-Knappheit, brauchte ich dringend eine GPU. Also wartete ich geduldig auf die Black-Friday-Angebote und nahm genau das ins Visier, was ich wollte: Eine brandneue AMD RX 570 für einen bescheidenen Preisnachlass von 100 Euro. Als der Tag näher rückte, begannen die Angebote aus den Reservierungen zu verschwinden und es blieben nur noch einige wenige Exemplare in den Geschäften übrig.

Die Nervosität stieg ins Unermessliche. Ich eilte in den Laden, nur um zu erfahren, dass die Online-Liste falsch war und es keinen Bestand mehr gab! Ich spürte, wie die Wut in mir hochkochte, als der Verkäufer mich wissentlich drängte, ein ähnliches Produkt mit einem geringeren Rabatt zu kaufen.

So verließ ich den Laden mit einem Gefühl der Enttäuschung. Ich befürchtete, dass ich diese Grafikkarte in den nächsten Monaten nicht mehr zu einem so guten Preis finden würde. Ehrlich gesagt, war jede Erfahrung mit dem Black Friday seither ähnlich unangenehm.

Ich hatte das Gefühl, dass der gesamte Markt manipuliert wurde, um mich zu zwingen, an der Schnäppchenjagd teilzunehmen. Das nennt man Fear Of Missing Out (FOMO), und mein Kollege Antoine erklärt das in seinem neuesten Meinungsartikel sehr schön.

Bestimmt haben doch viele von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht und daher frage ich mich bzw. Euch: Habt Ihr Lust auf den Black Friday und erfreut Euch an den Schnäppchen?

Was haltet Ihr vom Black Friday? Ich kaufe an diesem Tag aus Prinzip nichts, lasst mich in Ruhe!

Es ist mir unangenehm, ich vermeide es, mich darauf einzulassen.

Ich stehe dem Ganzen gleichgültig gegenüber. Wenn ich über ein tolles Angebot stolpere, ziehe ich einen Kauf in Betracht.

Ich halte aktiv nach Angeboten Ausschau, aber ich erwarte nicht viel.

Ich bin immer auf der Suche nach Angeboten, wenn ich nicht finde, was ich will, kaufe ich etwas anderes!

"EY! Leg den Toaster weg, der gehört mir!" (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Black Friday 2021: Werden Versorgungsengpässe die Schnäppchen zunichte machen?

Ein Anblick, den niemand sehen will. / © NextPit

Der nächste Punkt, der einem in den Sinn kommt, hat mit den Erwartungen an die diesjährigen Rabatte zu tun. Die Lieferketten sind weltweit angespannt, und das hat bei vielen Konsumgütern zu Problemen geführt. Die Elektronik-Branche ist besonders betroffen, was uns sehr skeptisch gegenüber der Qualität der diesjährigen Schnäppchen macht.

Das hat mich veranlasst, all das, was ich bislang für ein gutes Geschäft hielt, zu überdenken. In der Vergangenheit hätte ich alles unter 30 % Rabatt ignoriert, aber in diesem Jahr? Selbst 20 % lassen mich mit konsumbedingtem Serotonin jubeln.

Welche Rabatte haltet Ihr am Black Friday 2021 für lohnenswert? 10-15 Prozent

20 Prozent

30 Prozent

40 Prozent

50 Prozent

60 Prozent und mehr (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Frage an die NextPit-Community: Wie lauten Eure Black-Friday-Geschichten?

Verdrängungspraktiken der Verkäufer, künstliche Verknappung, echte Verknappung und Preisaufschläge gehen mit dem Black Friday Hand in Hand. Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen habe ich eine ganze Reihe von Horrorgeschichten aus dem Einzelhandel gesammelt, die ich von Zeit zu Zeit mit anderen teile.

Ich weiß aber auch, dass dies nur eine Seite der Medaille ist. Deshalb würde ich gerne Eure Geschichten zum Black Friday hören, egal ob es sich um nervenaufreibende Horrorgeschichten oder erfolgreiche Schnäppchenjagden handelt! Nächste Woche werde ich die besten Geschichten aus allen Bereichen auswählen und sie mit den Ergebnissen vorstellen. Der Kommentarbereich gehört euch.

Das war's für diese Woche, vergesst nicht, am Montag wieder vorbeizuschauen, um die Ergebnisse zu erfahren. Bis dahin, viel Spaß bei der Schnäppchenjagd!