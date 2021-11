NextUp: Die Black-Week bei NextPit

Das NextUp-Logo ist dunkel gefärbt, ich blicke gerade aus dem Home-Office auf Berliner, die mit Geld in der Hand durch die Straßen rennen und in der Tech-Landschaft gibt es nur noch ein Thema? Richtig, es ist Black Week und da bekommen Tech-Fans von den Schirmherren der Konsumgesellschaft Rabatte in den Rachen geworfen. Für NextPit erkläre ich Euch, was bei NextPit im Rahmen des Black Friday ansteht.

Wir bei NextPit setzen für Euch in dieser Woche die schicken Sonnenbrillen aus John Carpenters "Sie Leben" auf! Denn mit diesen können wir entschlüsseln, welche Angebote und Schnäppchen zur Black Week tatsächlich gut sind und wo fiese Konsumpropaganda hintersteckt. Damit Ihr Euch ein wenig vorbereiten könnt, gibt's im NextUp eine kleine Vorausschau über die Themen der Woche.

Wenn Euch Black Friday, Black Week und Cyber Monday nicht abholen – laut unserer Umfrage machen BF-Verweiger:innen 19,25 Prozent der NextPit-Community aus –, dann haben wir natürlich auch Themen für Euch. Im Vorfeld haben wir uns bemüht, trotzdem spannende Artikel zu Tech, Apps und sonstigen Nextpit-Themen vorzubereiten.

Wenn Euch der Black Friday interessiert

Habt Ihr den Kontostand schon seit Tagen im Blick, seid Ihr bei NextPit na🚪lich bestens aufgehoben! Denn wir haben von vielen Onlineshops und Herstellern schon Angebotslisten bekommen, die in den nächsten Tagen für Euch online gehen. Wir prüfen die Angebote und stehen Euch natürlich auch bei der Kaufberatung zur Seite.

Black Week bei NextPit Artikel Veröffentlichung Auswertung unserer Umfrage zum Black Friday Bereits online Kaufberatung zum Black Friday: So tappt Ihr nicht in die Schnäppchen-Falle Mittwoch, 24. November Übersichtsseiten zu Händlern und Devices Im Laufe der Woche, spätestens Freitag Einzelnews zu guten Angeboten Täglich Umfrage zu Eurem Black-Friday-Erfolg Freitag, 26. November

Wie Ihr vielleicht gemerkt habt, haben wir in den letzten Wochen auch unsere Bestenlisten für Smartphones und Wearables aktualisiert. Seid Ihr also auf der Suche nach einem neuen Device, wird Euch da bestens geholfen. Für Rückfragen und Anmerkungen stehen Euch die Kommentarbereiche natürlich auch jederzeit offen.

Wenn Euch der Black Friday nicht interessiert

Habt Ihr Euer Traum-Smartphone schon in der Kasse oder seid generell eher Anti-Konsum? Dann haben wir zwar in dieser Woche quantitativ weniger spannenden Content für Euch, ganz im Dunkeln lassen wir Euch zum Black Friday aber auch nicht.

Keine Black Week bei NextPit Artikel Veröffentlichung Kostenlose Apps der Woche Dienstag, 23. November Oppo FInd X3 lite vs. Samsung Galaxy A52 5G Mittwoch, 24. November Die besten In-Ear-Kopfhörer mit ANC Donnerstag, 25. November Mysteriöses Smartphone im Test Samstag, 27. November Kostenlose Apps zum Wochenende Samstag, 27. November Top 5 Apps der Woche Sonntag, 28. November Gewinner und Verlierer Sonntag, 28. November

In den Wochen vor Weihnachten geht es natürlich wieder mehr um die Tech-Sphäre, Smartphones und allem, was dazugehört. Die Schnäppchentage sind ein wichtiges Thema in unserer Branche und ich bitte all diejenigen, die von dem Thema genervt sind, darum durchzuhalten. Es geht vorüber und dann regt sich Antoine wieder über was auf und ich baue schlechte Emoji-Witze in Artikel ein!

Wenn Ihr Fans von Rätseln seid

Natürlich lasse ich mir auch in der Black Week nicht nehmen, ein Rätsel ins NextUp zu bauen. Wir werden auch in dieser Woche ein Smartphone testen und dabei geht es um ein Modell, das im Grunde genommen alle Eure digitalen Geräte ersetzen könnte.

Dieses Bild ist verstörend und verrät nicht viel über das Handy. Daher gibt's unten noch ein Sonderrätesl. / © NextPit

Das mysteriöse Smartphone lässt sich auf diesem herrlich-verstörenden Bild von Rubens nicht erraten. Daher findet Ihr es ja vielleicht in diesem Wald aus Hashtags:

Damit geht es auch schon los in die Black Week! Lasst Euch nicht veräppeln und bitte: verschuldet Euch nicht, nur weil das iPhone 13 Pro irgendwo im Angebot ist. 0-Prozent-Finanzierungen sind verlockend, können aber auch schnell nach hinten losgehen!