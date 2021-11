Gratis statt 2,99€: Pokémon Go spielen mit echten Tieren!

Im AppStore ladet Ihr Euch die App "Bug Identifier" aktuell kostenlos herunter. Dabei spart Ihr 2,99 Euro, wenn Ihr Euch die interessante App auf Euer iPhone oder iPad installiert. Wir empfehlen sie Euch besonders, da sie nicht nur was für Entomologen ist. Denn ein Feature macht die App zu einer spannenden Alternative zu Pokémon Go – nur mit echten Insekten!

Die App "Bug Identifier" für iOS ist für begrenzte Zeit kostenlos

Bewertet mit 4,2 von 5 Sternen laut 415 Bewertungen im App Store

App enthält weder Werbung noch In-App-Käufe – leider nur auf Englisch verfügbar

Bug Identifier ist ist in der Lage, über die iPhone- oder iPad-Kamera unzählige Käfer und Spinnen zu identifizieren. Dabei gibt es jeweils weiterführende Informationen zum gefundenen Tier. Die App kostet normalerweise 2,99 Euro im App Store, kann aber für eine begrenzte Zeit kostenlos heruntergeladen werden:

Die App enthält Informationen über mehr als tausend Insekten-, Spinnen- und Schmetterlingsarten mit Fotos und taxonomischen Angaben, die offenbar überwiegend von Wikipedia stammen. Jeweils nennt die App Euch ihre Quellenangabe.

Lohnt sich der Download von "Bug Identifier"?

Bug Identifier hat im Test sogar mit Fotos auf dem PC-Bildschirm funktioniert. / © NextPit

Bug Identifier kommt mit einer einfachen und übersichtlichen Benutzeroberfläche. Auf dem Startbildschirm werden einige Arten mit Foto und wissenschaftlichem Namen angezeigt. Unten könnt Ihr nach Namen suchen oder auf das Kamerasymbol klicken, um das Identifikationswerkzeug zu verwenden.

Das Erkennungssystem ist schnell und ermöglicht nicht nur die Verwendung der iPhone-Kamera, sondern auch das Öffnen von Bildern aus der Galerie zur Analyse. In meinen Tests war die Erkennung nicht einwandfrei, aber sie diente als Referenz und ermöglichte die Suche nach weiteren Informationen im Internet. Als Schwachpunkte vermisste ich einfache Funktionen wie anklickbare Links zu den Quellen, um mehr über die einzelnen Arten zu erfahren.

Was Bug Identifier aber besonders spaßig macht, ist das Favoriten-Feature. Ähnlich wie in Mobile Games wie Pokémon Go oder beim sehr interessanten Bird.NET könnt Ihr so mit der Zeit immer mehr Käfer und Spinnen sammeln. Hier fehlt nur noch eine Gamification mit Punktesystem und AR-Features! Gotta catch 'em all!

Ist der Download von Bug Identifier sicher?

Die App-Entwickler schreiben auf der App Store-Seite, dass Bug Identifier nur Diagnosedaten sammelt, die nicht mit persönlichen Daten verknüpft sind. Auf der Seite mit den Datenschutzrichtlinien gibt der Entwickler FAMO Connect an, dass die App neben Cookies von Drittanbietern auch das Tool Google Analytics Firebase für die Telemetrieanalyse verwendet.

Die von der App angeforderten Zugangsberechtigungen entsprechen den Erwartungen! Also Kamerazugriff und Internetverbindung für Abfragen. Noch besser: Bug Identifier erfordert weder eine Registrierung noch bietet es In-App-Käufe oder Werbung in der Benutzeroberfläche.

Hat Euch die aktuelle kostenlose App gefallen? Dann empfiehlt sie gerne weiter über die Social-Media-Elemente am unteren Bildschirmrand. Eure Meinung und Eure Kritik könnt Ihr zu dem gerne in den Kommentaren äußern!