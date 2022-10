Cyberport Smart Home Sale: Echo Show 5 + Blink Outdoor zum Bestpreis!

Es ist Montag und auch heute habe ich einen guten Deal für Euch aus den tiefen des Netzes gefischt. Bei Cyberport findet aktuell der "Smart Home Sale" statt. Wie üblich bei solchen Aktionen, könnt Ihr hier wahre Schnäppchen finden. So auch dieses Bundle, bestehend aus einem Amazon Echo Show 5 und einer Blink Outdoor-Kamera. Für Beides zahlt Ihr hier aktuell rund 90 Euro! Im Deal-Check haben wir alle Infos für Euch.

Es gibt immer wieder Aktionen der verschiedenen Händler, bei denen Ihr vermeintlich viel Geld einsparen könnt. Auch Cyberport bietet wieder allerhand verschiedene Produkte zu spannenden Preisen an, allerdings sind nicht alle Deals unbedingt Bestpreise. Aus diesem Grund haben wir uns das Angebotsportfolio einmal genauer angeschaut und verraten Euch, welche Angebote sich wirklich lohnen. Den Anfang macht dabei das "Amazon Echo Show"-Bundle mit einer Blink Outdoor-Kamera.

Besitzt Ihr bereits einige Smart-Home-Produkte oder möchtet Ihr eventuell gerade Euer Zuhause in ein Smart Home verwandeln? Dann ist ein Hub wie der Amazon Echo Show 5 definitiv eine sinnvolle Anschaffung. Die beiliegende Blink Outdoor-Kamera verspricht eine Laufzeit von bis zu zwei Jahren. Mit den beiliegenden AA-Lithiumbatterien, kann die Kamera einfach und kabellos in Euer Smart Home integriert werden. Die Kamera ist zudem darauf ausgelegt, auch bei schlechten Witterungsbedingungen standzuhalten. Außerdem könnt Ihr die Bewegungserkennung manuell einstellen, so dass Corgis nicht mehr als Pakete erkannt werden können.

Darum lohnt sich das Amazon-Bundle bei Cyberport

In der Regel zahlt Ihr bereits 89,99 Euro für den Echo Show 5. Dieser ist aktuell bei Amazon allerdings auf 65,99 Euro reduziert. Die Blink Outdoor-Kamera kostet Euch momentan ebenfalls mindestens 70 Euro. Das bedeutet, dass Ihr bei diesem Bundle wirklich sparen könnt, denn selbst im Angebot sind die Einzelgeräte deutlich teurer.

Der smarte Hub von Amazon verfügt natürlich ebenfalls über die beliebten Alexa-Funktionen./ © NextPit

Bedenkt allerdings, dass Ihr zur Speicherung der Videos der Blink Outdoor ein Abonnement benötigt. Das bedeutet, dass Ihr monatlich noch einmal drei Euro zahlen müsst, wollt Ihr die aufgenommenen Videos sichern. Nutzt Ihr mehr Blink Kameras, zahlt Ihr maximal 10 Euro monatlich für die Sicherung der Daten. Weitere Kosten kommen allerdings nicht auf Euch zu.

Auch wenn Ihr zur Cloud-Sicherung ein Abonnement abschließen müsst, könnt Ihr die Blink Outdoor-Kamera auch ohne ein solches nutzen, selbst wenn die Videos dadurch nicht gesichert werden. Dementsprechend ist das Angebot wirklich einen Blick wert.

Was haltet Ihr von dem Deal? Nutzt Ihr bereits Produkte von Blink und wollt Eure Erfahrungen mit der Community teilen? Dann ab in die Kommentare damit! Wir freuen uns.