Möchtet Ihr Eure Kosten beim Reisen etwas drücken, könnt Ihr mit einem kleinen Gadget durchaus viel Geld sparen. Das Beste ist allerdings: Es kostet nicht einmal 10 Euro. Worum es sich hier genau handelt und wofür Ihr es sonst noch nutzen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Im Sommer wieder nach Mallorca oder doch lieber Weihnachten am Nordpol? Flugreisen sind jedes Mal ein riesiges Erlebnis. Um so nerviger ist es dann, wenn zu viel Gewicht im Koffer die Reisekasse sprengt und die Reisestimmung drückt. Vor allem bei Billigfliegern sind die Grenzen klar gesetzt und so zahlt Ihr hier häufig für jedes Gramm zu viel drauf.

Lest bei den Kollegen von inside digital weiter: Gebühren für Handgepäck, Check-in und Co. nicht zulässig

Die Bestimmungen sind je nach Airline unterschiedlich. Handgepäck sollte aber in der Regel nicht mehr als 8 Kilogramm und Aufgabegepäck nicht über 20 bis 23 Kilogramm wiegen. Damit Ihr keinen Aufpreis zahlen oder Euer Gepäck am Flughafen mühselig umpacken müsst, solltet Ihr es vorab wiegen. Aber wie? Die Küchenwaage fällt direkt raus und die Körperwaage – wenn man überhaupt eine hat – ist im Zweifel nicht genau genug. Allerdings kann hier eine Kofferwaage aushelfen. Genau so eine bekommt Ihr aktuell bei Amazon für nicht einmal 10 Euro.

Affiliate Angebot Mycarbon Kofferwaage

So spart Ihr beim Reisen

Bevor es auf die nächste Flugreise geht, solltet ihr auf dem jeweiligen Reiseportal oder auf der Website der jeweiligen Fluggesellschaft nachschauen, welches maximale Gewicht für Euer Gepäck zulässig ist. Auch das Reisebüro kann Euch im Zweifel Auskunft darüber geben. Habt Ihr Eure Koffer und Euer Handgepäck endlich gepackt, solltet Ihr es unbedingt wiegen. Mit top Bewertungen (4,6 / 5 Sternen bei fast 24.000 Rezensionen) ist die digitale Kofferwaage von Mycarbon* eine gute Wahl.

Auch bei inside digital: Neue Richtlinien beim Handgepäck

Laut Amazon scheinen die Kunden ziemlich zufrieden mit dem kleinen Helfer zu sein. Denn der Versandriese gibt an, dass Kunden das Gerät fast nie zurückschicken, sondern es meistens behalten. Bei Gadgets in dieser Preisklasse vermutlich keine Seltenheit – aber es reicht hier, um extra betont zu werden.

Mit dem doppelseitigen Griff könnt Ihr das Gadget sowohl mit einer, als auch mit zwei Händen festhalten, sollte Euer Gepäck doch etwas zu schwer sein. Es besteht aus Edelstahl und Kunststoff, wodurch es recht robust ist. Zudem befindet sich and er Unterseite ein Nylonband, an das Ihr Euer Gepäck hängen könnt. Auf dem LC-Display seht Ihr dann das entsprechende Gewicht und mit der Tara-Funktion könnt Ihr den Wert anschließend wieder Nullen. Zudem habt Ihr die Möglichkeit auch andere Gegenstände, wie Pakete oder Lebensmittel zu wiegen.

Aber auch als Babywaage lässt sie sich dadurch verwenden. Hängt dafür zuerst die Babyschale ohne Baby in die Waage, nullt anschließend das Ergebnis und legt nun Euer Kind hinein. Schon wisst Ihr, wie schwer Euer Nachwuchs ist. Insgesamt ist die Kofferwaage für Objekte bis zu 50 Kilogramm geeignet und Ihr könnt hier die Einheiten Gramm, Pfund, Kilogramm oder Unzen einstellen. So müsst Ihr nicht erst lästig umrechnen, wenn Ihr in ein Land fliegst, das eventuell nicht auf das metrische System setzt.

Amazon verlangt für die Kofferwaage jetzt nur 9,34 Euro. Zuletzt war sie noch für knapp 11 Euro erhältlich. In anderen Shops haben wir die digitale Waage ebenfalls nicht günstiger gefunden – der Preis ist also definitiv fair.

Affiliate Angebot Mycarbon Kofferwaage

Was haltet Ihr von dem Angebot? Wie wiegt Ihr Euer Gepäck in der Regel oder fahrt Ihr lieber auf Risiko zum Flughafen? Lasst es uns wissen!