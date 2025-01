Die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes wurde von der SPD, den Grünen sowie der CDU/CSU am Montag, dem 27. Januar, beschlossen. Das Gesetz ist bislang nicht verabschiedet, sodass ein Stichtag für das Inkrafttreten noch aussteht. Die neue Regelung sieht nicht nur große Umstrukturierungen der Einspeisevergütung für Kunden vor. Auch Smart Meter werden dadurch teurer, ein Umstand, gegen den vordergründig die Energieunternehmen der Smart Meter Initiative (SMI) sträuben.

Sowohl Octopus Energy, Ostrom als auch Tibber schlossen sich im Januar 2024 zur SMI zusammen, um den Smart-Meter-Rollout in Deutschland voranzubringen. Die Änderungen sehen vor, die jährlichen Kosten für Smart Meter von 20 auf 30 Euro zu erhöhen. Noch teuer fällt die Preiserhöhung für den Einbau von 30 auf 100 Euro aus. Ein ärgerlicher Umstand für PV-Besitzer, die einen Smart Meter bei Neuanlagen verpflichtend einbauen müssen.



„Smart Meter auf Wunsch ermöglichen Privathaushalten, endlich von den immer häufigeren Hellbrisen zu profitieren, wenn Strompreise an der Börse extrem günstig oder sogar negativ sind. 2024 gab es in Deutschland insgesamt 457 Stunden mit negativen Strompreisen – über 150 Stunden mehr als 2023. Die einmaligen Einbaukosten derart drastisch zu erhöhen sendet das falsche Signal an die Haushalte, die mit verschiebbaren Verbräuchen von der Energiewende proaktiv gestalten wollen und sie damit voranbringen.“

Statement der SMI von Matthias Martensen, Mitgründer von Ostrom