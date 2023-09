Dreame L10 Ultra im Preissturz: Premium-Sauger nur noch 469 Euro!

Als ich heute Morgen nach einem interessanten Deal in den Tiefen des Netzes gesucht habe, ist mir fast der Kaffee aus der Hand gefallen, als ich bei Alza reingeschaut habe. Denn hier gibt es den Dreame L10 Ultra erstmalig deutlich unter 600 Euro. Allerdings gibt es den Putzteufel derzeit nicht auf Lager und die Auslieferung beginnt erst ab Oktober.

Der Dreame L10 Ultra gilt als Light-Version des Premium-Saugers Dreame L10s Ultra (zum Test). Bei der hier angebotenen Variante erwartet Euch eine ordentliche Saugleistung von bis zu 5.300 Pa, eine integrierte Wischfunktion, sowie viele automatisierte Funktionen, so dass die Putzhilfe (fast) vollkommen autonom arbeiten kann.

In der Basisstation gibt es neben den Wassertanks für sauberes und dreckiges Wasser noch einen Tank für Reinigungsmittel / © NextPit

Möglich wird dies durch die Absaugstation des Saugers. Diese reinigt und trocknet die beiden rotierenden Wischmopps und füllt auch das Reinigungsmittel und das Wasser selbstständig nach. Auch mein Kollege Thomas kam in seinem Test zum Dreame L10 Ultra zu dem Schluss, dass das günstigere Modell der Premium-Variante durchaus ebenbürtig ist.

Wie gut ist das Dreame-Angebot von Alza wirklich?

Das nächstbeste Angebot im Netz gibt es gerade bei "allesfuerzuhause.de" und hier zahlt Ihr 694,01 Euro. Der bisherige Bestpreis für den L10 Ultra lag, laut idealo, bei 629 Euro, wodurch das Angebot von Alza ein echter Schnapper ist. Ihr spart somit rund 200 Euro gegenüber dem bisherigen Tiefstpreis.

Allerdings müsst Ihr Euch beeilen. Denn der Saugroboter ist nicht auf Lager und Ihr müsst mit einer Lieferverzögerung rechnen. Nach dem Kauf erhaltet Ihr eine Bestellbestätigung und ein Lieferdatum. So berichten einige davon, dass sie das Gerät bereits am 05. Oktober erhalten und andere bekommen ihn erst am 12. Oktober.

Seid Ihr auf der Suche nach einem wirklich guten Saugroboter zum unschlagbaren Preis, den es nicht mal an Black Friday oder Prime Day gab, könnt Ihr hier zugreifen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Dreame L10 Ultra interessant für Euch oder greift Ihr lieber zum etwas stärkeren L10s Ultra? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!