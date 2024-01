Dreame Z10 Pro im Tagesdeal nur 299 € – Darum lohnt sich das Angebot!

Der "CyberSale" von Cyberport bringt immer wieder spannende Angebote ans Tageslicht – so auch heute, am 16. Januar. Ihr könnt Euch hier nämlich den Dreame Z10 Pro sichern. Dabei handelt es sich um einen Saugroboter mit integrierter Wischfunktion und Absaugstation für weniger als 300 Euro. Ob sich das wirklich lohnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Zählt Ihr zu den sogenannten "Impulsiv-Käufern", sind Tagesdeals genau Euer Ding. Hier gibt es häufig echte Schnäppchen, die für maximal 24 Stunden aktiv sind. Solche Angebote findet Ihr auch jeden Dienstag bei Cyberport unter dem Namen "CyberSale" – und die haben es in sich. Immer wieder gibt es richtig spannende Angebote, die in der Stückzahl begrenzt sind. Heute könnt Ihr Euch so den Dreame Z10 Pro mit integrierter Wischfunktion und Absaugstation zum historischen Bestpreis von 299 Euro bestellen.

Affiliate Angebot Dreame Z10 Pro Saugleistung von 4.000 Pa | LiDAR-Navigation | Bis zu 120 Minuten Akkulaufzeit | 4L Staubsaugerbeutel | inkl. Absaugstation

Wir konnten den Dreame Z10 Pro leider bisher nicht testen, allerdings liest sich das Datenblatt durchaus gut. Der Sauger bietet Euch eine insgesamt sehr gute LiDAR-Navigation. Zusätzlich ist die Akkulaufzeit mit maximal 120 Minuten mehr als ausreichend und eine integrierte Wischfunktion gibt es ebenfalls. Dabei handelt es sich allerdings eher um ein feuchtes Wischen Eurer Böden.

Die Saugleistung beträgt 4.000 Pa und befindet sich damit im soliden Mittelfeld. Sicherlich gibt es mittlerweile Saugroboter, die über 10.000 Pa aufweisen, allerdings zahlt Ihr hier auch mehr als 1.000 Euro. Die recht große Absaugstation beinhaltet einen Staubsaugerbeutel, der bis zu 4 L fasst. Der Wasserbehälter im Sauger selbst kann bis zu 150 ml aufnehmen und der Staubbehälter noch einmal bis zu 400 ml.

Wie gut schlägt sich der Dreame Z10 Pro im Vergleich?

Im Vergleich zu Premium-Modellen für 1.000 Euro müsst Ihr hier natürlich einige Abstriche machen. Eine geringere Saugleistung, eine schwächere Absaugstation und die Wischfunktion, die durchaus besser hätte sein dürfen, müsst Ihr hier hinnehmen. Der Preis ist jedoch ein echter Hingucker. In diesem Segment finden sich eher selten Sauger mit passender Basisstation.

Direkt von der CES: Roborock S8 MaxV Ultra im ersten Test

So bietet sich etwa der Dreame D10 Plus (Test) an, bei dem Euch ähnliche Vor- und Nachteile erwarten. Allerdings ist hier die Saugleistung im leisen Modus noch einmal schwächer und auch die Wischleistung ist eher ein nettes Gimmick als wirklich sinnvoll. Dafür zahlt Ihr bei Amazon gerade 349 Euro für den Dreame D10 Plus*.

Der Dreame D10 Plus wartet mit ähnlicher Leistung wie der Dreame Z10 Pro auf. / © nextpit

Ein weiteres Modell mit Absaugstation ist der Medion X20 SW+ für 249,90 Euro*, der allerdings in allen Belangen deutlich schwächer ist. Hier erwartet Euch eine maximale Saugleistung von 3.000 Pa, eine rudimentäre Navigation und eine geringe Optionsvielfalt. Dafür erhaltet Ihr eine längere Akkulaufzeit und eine Teppicherkennung im Vergleich zum Dreame Z10 Pro.

Für wen lohnt sich das Staubsauger-Angebot zum Dreame Z10 Pro?

Möchtet Ihr eine Alltagshilfe, der Eure Wohnung ordentlich durchsaugt, ohne dabei gegen jedes Möbelstück zu navigieren, seid Ihr mit diesem Deal gut bedient. Erwartet hier jedoch keine absolute Premium-Leistung zum kleinen Preis. Für mehr Saugleistung, rotierende Wischpads oder eine autonome Reinigung müsst Ihr etwas tiefer in die Tasche greifen. Ein solches Modell ist etwa der Ecovacs T20e Omni, den Ihr gerade für 649 Euro bekommt.

Affiliate Angebot Ecovacs Deebot T20e Omni 6.000-Pa-Saugleistung | Integrierte Wischfunktion | Mopp-Hebensystem | Absaugstation mit Trocken-Funktion

Solltet Ihr den Dealpreis nicht angezeigt bekommen, nutzt im Warenkorb einfach den Gutscheincode "CYBERSALE160124". Zudem solltet Ihr Euch ranhalten, denn auch bei diesem Angebot ist die Stückzahl begrenzt und die kleinen Putzteufel gehen weg, wie warme Semmeln.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Dreame Z10 Pro interessant für Euch oder tendiert Ihr eher zu teureren Varianten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!