eBay Re-Store Deals: Galaxy Z Flip 4 für nur 709 Euro!

Der eBay Re-Store ist Euch ein Begriff, wenn Ihr auf NextPit regelmäßig mitlest. Dort sammeln sich viele interessante Angebote von generalüberholten Gadgets, bei denen Ihr massiv sparen könnt. Der Artikelzustand des Geräts wird dabei genannt, sodass Ihr im Vorfeld wisst, ob es sich ein quasi unbenutztes Produkt handelt, oder ob Ihr Euch auf geringe Gebrauchsspuren einstellen müsst.

Affiliate Angebot eBay Re-Store

Auch in dieser Woche gibt es wieder die Chance, bei einigen Produkten einen zusätzlichen Rabatt einzulösen. Dieser kommt in Form eines Promotion-Codes, der für die teilnehmenden Händler:innen gilt. Gebt an der Kasse bis Sonntag, den 16.10.2022 den Code "YEAH22" ein, dann könnt Ihr bis zu 50 Euro sparen. Der Rabatt ist dabei wie folgt gestaffelt:

5 € Rabatt ab einem Mindestbestellwert von 75 €

20 € Rabatt ab einem Mindestbestellwert von 250 €

50 € Rabatt ab einem Mindestbestellwert von 550 €

Pro Person kann der Code zweimal verwendet werden, und der Rabatt gilt nur für den reinen Kaufpreis – nicht etwa für Lieferkosten. Einlösbar ist der Code auf Artikel der verlinkten Aktionsseite.

Unsere Top-Deals aus dem Re-Store

Dieses Mal dabei ist zum Beispiel ein neues, originalverpacktes iPhone 13 (Test). Die aufgerufenen 835 Euro liegen tendenziell 'nen Zehner über dem derzeitigen Straßenpreis, aber mit dem obigen Code kommt Ihr auf 785 Euro, die einen tollen Deal darstellen. Das gilt übrigens ebenso fürs Galaxy Z Flip 4, welches es inklusive Gutschein bei eBay neu für 709 Euro gibt. Ebenfalls dabei: Die Galaxy Watch 4 Classic, das Apple iPad der 9. Generation sowie das iPhone SE 2022 (refurbished).

Affiliate Angebot Apple iPhone 13 Zur Geräte-Datenbank

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Watch 4 Classic Refurbished! Zur Geräte-Datenbank

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Z Flip 4 Ihr erhaltet hier die Version mit 256 GB Speicher! Zur Geräte-Datenbank

In allen Deals haben wir Euch bereits den Rabatt mit eingerechnet, den es auf den aktuellen Promo-Code "Yeah22" gibt.

Affiliate Angebot Apple iPad (9. Generation) Zur Geräte-Datenbank

Affiliate Angebot Apple iPhone SE (2022) Refurbished, mit neuem Kabel und neuem Netzteil Zur Geräte-Datenbank

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist etwas für Euch dabei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

(Alle Angebote wurden zuletzt gecheckt und aktualisiert am 13.10.2022 um 18:23 Uhr)