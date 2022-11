Xbox Series S, iPhone 13 mini und S21 zum Black-Friday-Preis! Die Re-Store-Deals der Woche!

Endlich Black Friday! Auch an diesem offiziellen Deal-Feiertag gibt es natürlich unsere wöchentlichen Top-Deals aus dem eBay Re-Store für Euch! Dieses mal gibt es erneut ein Apple iPhone 13 mini zum unschlagbaren Preis und das Samsung Galaxy S21 Ultra für satte 300 Euro weniger. Außerdem gibt es einen spannenden Deal zur Samsung Galaxy Watch 4 Classic und sogar die Xbox Series S konnte sich heute einen Platz in unserem Ranking sichern.

Zugegeben, dank des Dealvembers ging es diese Woche heiß her auf dem Deal-Markt und wir wollen Euch so viele Deals wie möglich präsentieren, damit Ihr nichts verpasst. Das schließt den eBay Re-Store nicht aus und somit haben wir uns wieder ins Getümmel gestürzt und die besten Technikangebote herausgesucht. Außerdem gibt es auf der eBay-Hauptseite aktuell jeden Tag spannende Angebote, zu denen wir später im Artikel kommen werden.

Im Re-Store läuft natürlich auch wieder eine spannende Gutschein-Aktion. So könnt Ihr Euch mit dem Code "RESTORENOV22" ganze 10 Prozent auf ausgewählte Artikel sichern. Dabei gelten die üblichen Bedingungen für solche Gutscheine und Ihr könnt nicht mehr als 50 Euro auf einzelne Produkte sparen. Außerdem ist der Coupon bis zu zweimal einlösbar.

Das sind die besten Re-Store-Deals der Woche

Natürlich gibt es auch passende Produkte zum Gutschein. So könnt Ihr Euch durch diesen aktuell das Apple iPhone 13 mini (Test) in einem hervorragenden Zustand und das Samsung Galaxy S21 Ultra (Test) im guten Zustand zum Bestpreis sichern. Doch auch die Galaxy Watch 4 Classic in der 42-mm-Variante bekommt Ihr aktuell knapp 50 Euro günstiger im Re-Store. Außerdem gibt es die Apple AirPods der 3. Generation im Re-Store. Dabei handelt es sich um In-Ears aus einem Widerruf und somit um neue Artikel. Für die Gamer gibt es zudem die Xbox Series S zum Bestpreis.

Solltet Ihr diese Angebote nicht wahrnehmen wollen, könnt Ihr natürlich auch im Re-Store selbst stöbern. Achtet aber darauf, dass der Gutschein zwar auf viele, jedoch nur ausgewählte Produkte gilt.

Natürlich nimmt auch eBay am Black Friday teil. So könnt Ihr die gesamte Woche über günstige Tagesangebote auf der Hauptseite des Online-Auktionshauses wahrnehmen. Schaut also so oft wie möglich vorbei, denn das Angebot wechselt hier sehr schnell.

Das ist unsere Übersicht der Woche. Solltet Ihr also am Black Friday nach bestimmten Geräten suchen, lohnt sich ein Blick in den Re-Store oder die Tagesdeals von eBay definitiv. Bedenkt außerdem, dass es nur noch ein Monat bis Weihnachten ist und mit dem Geschenke kaufen kann man nie zu früh anfangen.

Was haltet Ihr von den Deals? War etwas in dieser Woche für Euch dabei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!