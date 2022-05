Echo Dot im Doppelpack: Nur 50 Euro dank Rabattcode

Vor einigen Tagen hat Amazon schonen einen Super-Deal für den Echo Show rausgehauen. Jetzt legt der Versandriese noch einmal einen drauf und hat die nächste Aktion für Euch auf Lager. Dieses mal dreht sich allerdings alles um den Echo Dot der vierten Generation. Kauft Ihr zwei der smarten Lautsprecher, zahlt Ihr mit einem kleinen Trick weniger als 50 Euro. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie das geht.

Bereits vergangene Woche musste ich mir die Augen reiben, als ich den Amazon-Deal gesehen habe. Dieses mal war das nicht wirklich anders, denn der Echo Dot kostet Euch aktuell gerade einmal 29,18 Euro beim Versandriesen. Dadurch spart Ihr über 50 Prozent im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung. Entscheidet Ihr Euch darüber hinaus für ein zweites Gerät, könnt Ihr mithilfe eines Codes noch einmal zusätzlich bares Geld einsparen.

Aufmerksame Leser merken direkt, dass dieser Deal etwas anders ist. Denn hier bekommt Ihr einen direkten Rabatt auf ein Einzelgerät, wodurch sich bereits der Kauf eines Echo Dots lohnt. Solltet Ihr jedoch mehrere Geräte benötigen, könnt Ihr mit Hilfe des Codes "2ECHODOT4" noch einmal knapp 10 Euro sparen. So zahlt Ihr insgesamt gerade einmal 49,98 Euro für beide Geräte. Selbst der Weiterverkauf eines der Geräte rentiert sich also bereits, denn beide smarten Lautsprecher zusammen sind günstiger, als einer zu normalen Konditionen.

Lohnt sich das Echo-Angebot von Amazon?

Wenn ich Alexa höre, denke ich unweigerlich an den Echo Dot. Der smarte Helfer ermöglicht Euch die leichtere Bedienung Eures Smart Homes mit Hilfe verschiedener Sprachbefehle und nimmt dabei kaum Platz weg. Als Lautsprecher ist zudem die Musikwiedergabe möglich und auch der Klang kann durchaus mit günstigeren Bluetooth Lautsprechern mithalten. Neben Amazon könnt Ihr die Echo Dots übrigens auch bei Media Markt oder Saturn bestellen, solltet Ihr gerade auf einem Amazon-Entzug sein. Die Angebote verlinke ich Euch natürlich.

Den kleinen aber feinen Unterschied macht hier lediglich der Preis für einen smarten Lautsprecher. Denn Ihr zahlt hier 29,99 Euro pro Gerät. Entscheidet Ihr Euch aber für mehr als einen Echo Dot, seht Ihr den Rabatt erst im Warenkorb. Darüber hinaus könnt Ihr auch bei den älteren Generationen sparen, allerdings ist die Ersparnis bei der 4. Generation am höchsten.

Ob der Deal nun interessant für Euch ist, müsst Ihr entscheiden. Ich persönlich ziehe bald in eine größere Wohnung und habe mich entschieden zuzuschlagen. Solltet Ihr keine zwei Geräte benötigen, könnt Ihr einfach eines verkaufen und dürftet damit durchaus den Kaufpreis wieder reinholen können.

Was haltet Ihr von dem Deal? ist der Echo Dot eine gute Alternative für den Echo Show in Euren Augen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!