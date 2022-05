Top 5 Apps der Woche: Diese Downloads gehören auf Euer Handy!

Es ist Wochenende! Damit präsentieren wir Euch auch heute auf NextPit wieder eine Auswahl der fünf besten Apps für Android und iOS! Alle Apps und Spiele haben wir dabei persönlich getestet. Diese Woche mit dabei: Das Knobel-Aufbau-Spiel Square Valley, die Kochapp Pestle, der Spielekracher Ni No Kuni sowie eine Screenshot-App, die automatisch Anleitungen generiert.

Ich versuche jede Woche, Euch brandheiße Top-Apps für Euer Android-Smartphone oder iPhone vorzustellen. Die einzigen beiden Einschränkungen dabei: Die Apps dürfen weder Datenfallen noch voll von Mikrotransaktionen sein. Zu den Fundstücken der NextPit-Redaktion kommen auch Apps hinzu, die von der NextPit-Community aufgespürt und in unserem Forum geteilt wurden. Genug geredet: Hier kommen unsere fünf top kostenlosen und kostenpflichtigen Android/iOS-Apps der Woche – von Mobile Games bis hin zu Productivity-Apps. Wir veröffentlichen diese Auswahl übrigens jede Woche. Hier findet Ihr die 5 Apps der letzten Woche ansehen.

Fast 170 TV-Sender auf bis zu 5 Geräten gleichzeitig Ni No Kuni: Cross Worlds (Android & iOS) Der heißeste App-Launch dieser Woche ist sicherlich Ni No Kuni: Cross Worlds. Nach einer endlosen Beta-Phase ist der PC-Erfolg der japanischen Spieleschmiede Level-5 nun endlich final für Android und iOS erhältlich. Und das beste: Die grandiose Portierung ist komplett kostenlos erhältlich. In Ni No Kuni: Cross Worlds schlüpft Ihr – ironischerweise – selbst in die Rolle eines Beta-Testers für ein Virtual-Reality-Game namens Soul Diver. Durch einen Fehler bleibt Ihr allerdings in der VR-Welt namens Ni No Kuni hängen. Fortan kämpft Ihr Euch als eine von fünf Charakterklassen durch eine Fantasie-Welt, die dank Unreal Engine 4 und vom Studio Ghibli gestalteter Anime-Grafiken im Genshin-Impact-Stil einfach wunderschön aussieht.

Im Laufe des Spieles könnt Ihr mit verschiedenen anderen Charakteren zusammenarbeiten und diese in bester Pokemon-Manier aufbauen sowie Eure eigene Farm aufbauen und nach Euren Vorlieben gestalten. Außerdem verspricht der Publisher Netmarble zahlreiche Community-Events. Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: erforderlich / Deutsche Sprache: ja In Ni No Kuni stürzt Ihr Euch mit einer von fünf Klassen in ein spannendes Anime-Abenteuer. / © Screenshots: NextPit Ni No Kuni: Cross Worlds herunterladen: Apple App Store / Google Play Store Pestle (iOS) Ihr habt die Schnauze voll davon, Rezepte aus ellenlangen Blogbeiträgen zu extrahieren, die seitenlang erklären wie die Oma des Verfassers diese und jene Zutat auf einem Lama aus den Bergen gebracht habt? Dann ist Pestle genau Eure App. Das iOS-Tool extrahiert nämlich Titel, Fotos und Zutaten aus Webseiten und verwandelt diese in einfache Step-by-Step-Listen. So könnt Ihr Euch dann aus verschiedenen Quellen ein eigenes Kochbuch zusammenstellen und lokal speichern. Das Hinzufügen von Rezepten funktioniert entweder in der App über die URL oder über die Share-Funktion und "Senden an Pestle". Anschließend könnt Ihr Eure Rezepte als Schritt-für-Schritt-Anleitung durchkochen – wahlweise navigiert auch per Sprachsteuerung, damit Ihr Euer iOS-Device nicht mit Marinade oder Teig einschmiert. Dank der Integration der Live-Text-API in der jüngsten Version unterstützt Pestle auch das Einscannen von Apps aus Kochbüchern. In der Praxis hat das leider gerade bei der Rezept-Anleitung nicht ganz reibungslos funktioniert. Allerdings könnt Ihr die Rezepte auch nachträglich bearbeiten und schnell korrigieren. Leider funktioniert Pestle nicht, wenn die Rezepte hinter einer Paywall sind – als zahlender Chefsteps-Kunde beispielsweise kann ich meine Rezepte leider nicht bei Pestle speichern – und Pestle erlaubt es nicht, Login-Daten zu hinterlegen. Pestle ist grundsätzlich kostenlos, erlaubt dann allredings nur 15 Rezepte in der Datenbank – und einen einzigen Rezept-Scan. Für erweiterte Funktionen und unbegrenzte Rezepte sowie Scans braucht Ihr einen Pro-Account, der Euch 0,99 Euro im Monat, 9,99 Euro im Jahre oder Lifetime 24,99 Euro kostet. Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: ja / Konto: erforderlich / Deutsche Sprache: nein Mit Pestle sammelt Ihr all Eure Rezepte an einer Stelle – sowohl von Webseiten als auch aus Kochbüchern. / © Screenshots: NextPit Pestle herunterladen: Apple App Store Square Valley (Android & iOS) Square Valley ist ein Tipp aus der französischen NextPit-Community – vielen Dank an dieser Stelle an Luna! Wie Ihr anhand des Namens vielleicht schon erraten habt, geht es um den rundenbasierten Aufbau einer Stadt – irgendwie gekreuzt mit Tetris. Das Ziel des Spiels ist es nämlich, zufällig ausgewählte Stadtelemente sinnvoll in eine bestehende Landschaft zu integrieren. Einfacher wird das dadurch, dass Euch je Runde stets zwei oder drei Optionen zur Verfügung stehen; komplizierter dadurch, dass Ihr jede Runde nur bestimmte, zufällig ausgewählte Felder bebauen dürft. Auf Eurer neun mal neun Felder großen Karte gibt es beispielsweise Straßen, Wälder, Häuser, Windmühlen, Weidezäune oder Berge. Je nachdem, wie gut die bestehenden und neu platzierte Elemente miteinander harmonieren, bekommt Ihr mehr oder weniger Punkte pro Runde – und erreicht das Punkteziel der Herausforderung oder nicht. Häuser beispielsweise wollen in der Nähe von Straßen, aber nicht zu dicht gebaut werden – Bonuspunkte gibt's für Obstbäume in der Nähe. Mit einem Klick auf die Elemente könnt Ihr die Regeln jederzeit einsehen.