EcoFlow Glacier im Test: Smarte Kühlbox macht Eiswürfel in 12 Minuten!

Meine Meinung zum EcoFlow Glacier in Kürze

Damit das klar ist: Wir hatten noch nie eine smarte Kühlbox im Test. Wenn ich an den Strand gehe, stecke ich meine Wasserflaschen in eine Kühltasche und kaufe mir ein Eis (oder zwei oder drei) von einem Straßenverkäufer.

Aber EcoFlow hat uns eiskalt erwischt (höhö) – und so stand auf einmal die Glacier mitten in der Redaktion. Das Konzept klingt auf dem Papier sehr cool, also warum nicht. Lasst uns also gemeinsam die EcoFlow Glacier kennenlernen.

Und nicht jeder hat die gleichen Werte. Wenn Ihr davon träumt, in Zeitlupe mit wehendem Haar an den Strand zu gehen und von den Schaulustigen fasziniert, bewundernd und sogar ein wenig neidisch beäugt zu werden, dann ist der EcoFlow Glacier genau das Richtige.

Aber für den Fame müsst Ihr auch zahlen: Die smarte Kühlbox kostet aber auch mindestens 1199 Euro. Ja, das ist teurer als eine gute Woche Urlaub in Nizza in einem AirBnB mitten im Juli kosten würde.

Lest hier den Test des EcoFlow PowerStream – ein Gadget, das Euer Balkonkraftwerk revolutioniert.

Der EcoFlow Glacier ist ziemlich imposant. / © nextpit

Was kann der EcoFlow Glacier also besser als eine einfache Plastikwanne mit ein bisschen Schaumstoff, in der Ihr Eure San-Pelegrino-Flaschen nebst Dosenbier in einer Pampe aus geschmolzenen Eiswürfeln einweichen lasst? Oh, nein, nein, nein – das ist kein Vergleich. Hier bewahrt man Würde. Der EcoFlow hat zwei Fächer, in denen Ihr Eure Lebensmittel gleichzeitig kühlen UND einfrieren könnt.

Und wenn Ihr Lust habt, Euch einen kleinen Mojito oder Sex on the Beach zu gönnen, während die Kinder in der Bucht Bodyboard fahren, macht Euch der EcoFlow Glacier sogar in wenigen Minuten Eiswürfel!

Der Glacier ist in verschiedenen Paketen im offiziellen Shop des Herstellers erhältlich:

Affiliate Angebot EcoFlow Glacier

Wenn Ihr den aktuellen Preis des EcoFlow Glacier wissen wollt, dann schaut in den Preisvergleich von idealo. Dort findet Ihr die smarte Kühlbox schon ab 1199 Euro.