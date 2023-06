Die Top 5 Android- und iOS-Apps der Woche: AR-Thriller, Games & Safety

Im Gegensatz zu unseren zweimal pro Woche erscheinenden Artikeln mit kostenlosen Apps haben wir die fünf Apps dieses Artikels heruntergeladen und ihnen auf den Zahn gefühlt. Wir wollen Euch nämlich nichts ans Herz legen, was unsicher ist, Eure Daten übertrieben abgreift, oder Euch in irgendwelche Abofallen treibt.

Conduct THIS! (Android & iOS)

Wolltet Ihr schon immer mal in den Beruf des Lokführers schnuppern? Dann haben wir mit conduct THIS! die perfekte App mit besonderem Nervenkitzel für Euch. In Conduct THIS! müsst Ihr wichtige Entscheidungen treffen und sekundenschnell reagieren. Eure Aufgabe ist es, in der vorgegebenen Zeit eine bestimmte Anzahl an Passagieren zum richtigen Bahnhof zu bringen, ohne dass die Züge aufeinander auffahren und explodieren. Dabei stellt Ihr Weichen um und könnt durch Tippen die Züge kurzzeitig zum Stehen bringen.

Preis: kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Schafft Ihr es, die Passagiere sicher an Ihr Ziel zu bringen? / © Screenshot: nextpit

Wenn Ihr jetzt schon schwitzige Hände habt, solltet Ihr wissen, dass sich Euer Einsatz lohnt. Im Laufe der Zeit erkundet Ihr neue Gebiete und könnt Euch als Belohnung verschiedenste Züge sichern. Wenn Ihr mal bei einem Level nicht vorankommt, könnt Ihr auch mit finanziellen Mitteln nachhelfen und Euch so die nächsten Gebiete freikaufen. Allerdings ist das kein Muss, denn mit etwas Geduld kommt Ihr auch ohne Finanzspritzen immer an Euer Ziel – hoffentlich so wie Eure Passagiere.

Im Laufe des Spiels könnt Ihr Euch neue Level und einzigartige Züge freischalten. / © Screenshot: nextpit

Ladet Conduct THIS! aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

Women Safety (Android)

Es gibt einige Apps, die Frauen dabei unterstützen wollen, sich sicherer zu fühlen, beispielsweise, wenn sie nachts allein den Heimweg antreten wollen. Women Safety ist so eine App, die kostenlos für Android verfügbar ist. Der Gedanke dahinter ist, dass Ihr jederzeit übermitteln könnt, wo Ihr Euch präzise aufhaltet, und dass Ihr Euch möglicherweise sogar in Gefahr befindet.

Die App sieht eher zweckmäßig als optisch ansprechend aus, spielt aber in diesem Fall kaum eine Rolle, finde ich. Es gibt drei Buttons in verschiedenen Farben: Den fetten, roten Alarm-Button, einen orangefarbenen und einen grünen. Ihr müsst diese Buttons vorab konfigurieren. Drückt Ihr diese Buttons dann, werden bestimmte Aktionen ausgelöst. Es werden jeweils Fotos von Eurer Front- und Hauptkamera geknipst und die Bilder werden mit Eurem exakten Standort per SMS und E-Mail an Eure angegebenen Kontakte weitergeleitet.

Bei meinem Test war die Mail tatsächlich binnen Sekunden da. Enthalten ist da dann ein Link, der mich auf eine Seite führt, die mir den Standort der Person sowie das aktuelle Foto präsentiert. Der grüne Button übermittelt dabei lediglich Euren derzeitigen Status ohne Notsituation. Orange steht für eine potenzielle Gefahrensituation und lässt Euch zudem einen Audiomitschnitt mitsenden und einen Signalton aktivieren. Rot steht für Alarm und startet ebenfalls den Sirenenton und übermittelt sogar automatisch ein Video.

Wie Ihr Euch denken könnt, müsst Ihr Berechtigungen u.a. für Mikro und Kamera zulassen. Aber es ist tatsächlich eine App, die Euch den Hintern retten kann – und dafür sorgt, dass Ihr abends oder an unsicheren Orten spürbar mehr Sicherheit verspürt. Kohle kostet die App nicht, ein Konto wird nicht benötigt – aber Ihr müsst mit Werbung leben.

Preis: kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Nein / Konto erforderlich: Nein

Optisch ist die App kein Hingucker, aber sie tut zuverlässig, was sie soll. / © Screenshot: nextpit

Antivine (Android & iOS)

Bei "Wholesome Studios" ist der Name Programm. Denn das Game "Antivine" ist nicht nur schön anzusehen, sondern lädt mit unglaublich schöner und beruhigender Musik zum Entspannen ein. Bei dem Spiel handelt es sich um einen Puzzle-Plattformer, bei dem Ihr als kleiner Pflanzenjunge durch verschiedene Level lauft und mit Hilfe von Perspektivänderungen und Rätseln den Weg durch die Wildnis erreicht. Während Euch Eure Mutter am Anfang noch begleitet, könnt Ihr später mit Hilfe einer Freundin die Level lösen.

Preis: kostenlos (Android) / 5,99 € (iOS) / Werbung: Nein / In-App-Käufe: ja / Konto erforderlich: Nein

Auch wenn die Welt auf den ersten Blick schön wirkt, ist die Geschichte in Antivine wirklich traurig. Diese wird in verschiedenen Zwischensequenzen erzählt, die durchaus sehenswert sind. Um Euch die Story nicht zu vermiesen, gibt es an dieser Stelle allerdings keine Spoiler. Die Steuerung von Antivine ist recht simpel gehalten und alles, was Ihr braucht, ist ein Finger. Mit einem Druck auf Euer Display bewegt Ihr die Figuren und mit verschiedenen Wischbewegungen könnt Ihr die Perspektive des Spiels ändern.

Zu Beginn sind die Level noch einfach, allerdings ändert sich das recht schnell / © Screenshot: nextpit

Während Ihr Anfangs noch Beeren aufsammelt, ändert sich das im Laufe des Spiels recht schnell und Euch erwarten deutlich schwierigere Level, bei denen Ihr Eure grauen Zellen herausfordern könnt. Das Spiel selbst enthält glücklicherweise keine Werbung und die In-Game-Käufe beschränken sich lediglich auf Kostüme für Euren Charakter.

Ladet Antivine aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Rock Identifier (Android & iOS)

MaTT hat dieses Wochenende für die, die schon jedes Game der Welt abgecheckt haben und etwas Sinnvolles mit Ihrer Freizeit anfangen wollen, was ganz Besonderes: Rock Identifier. Die App ist vom Prinzip Programm! Ihr seid doch sicher auch schon einmal über einen ungewöhnlichen Stein gestoßen, bei dem Ihr Euch gefragt habt, ob das Teil nicht ein Meteorit aus einer weit entfernten Galaxie ist. Möglich wäre es durchaus!

Preis: 7 Tage kostenlos, wöch. 2,89 Euro, montl. 5,99 Euro oder jährl. 25,99 / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto erforderlich: Nein

Rock Identifier Screenshoots / © Screenshot: nextpit

Doch wer hat schon immer einen Archäologen, Geologen oder Professor der Naturwissenschaften bei sich, wenn man ihn braucht? Das könnte in Zukunft einfach Rock Identifier übernehmen, wenn Ihr bereit seid ein wenig Geld in Eure Ausbildung zu stecken. Einfach das gefundene Exemplar fotografieren und binnen weniger Sekunden bekommt Ihr Auskunft darüber, um welches Gestein es sich in Eurem speziellen Fall handelt.

Ich habe da mal den Bio-Sesam.Knusperriegel gescannt! / © Screenshot: nextpit

Die Anwendung verfügt über 6.000 katalogisierte Gesteinsarten und liefert nicht nur den Namen zu Eurem Fundstück, sondern auch Härte, Farbe, Glanz und Formel des Gesteins. Die App bietet Euch auch die Möglichkeit eigene Fakten wie Fundort, Wert oder eventuellen Kaufpreis Euer Edelsteine, Kristalle und Mineralien hinzuzufügen. In meinem Test habe ich einmal den Bio-Sesam-Knusperriegel meiner Frau gescannt und siehe da, sie schiebt sich da doch wirklich lebensgefährliches Zeug in sich rein. Ich wusste es schon immer!

Rock Identifier​​​​​​​ hat vier Alternativen darüber, um welchen Stein es sich hier handeln könnte./ © Screenshot: nextpit

Ladet Rock Identifier aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Asset 15 (Android & iOS)

Die Präsentation einer neuen, revolutionären Computerbrille steht an – kommt Euch das bekannt vor? Stefan spricht hier allerdings nicht über die Apple Vision Pro, die diese Woche vorgestellt wurde, sondern über Asset 15. Anders als in Cupertino läuft in diesem Augmented-Reality-Thriller für Android und iOS die Präsentation einer AR-Brille gehörig schief. Ihr schlüpft in die Rolle von Flux, dessen Schwester Petra nach der Nutzung der Brille im Koma liegt.

In Asset-15 läuft die Präsentation einer revolutionären Computerbrille gehörig schief. / © Screenshot: nextpit

Preis: kostenlose Demo / Werbung: Nein / In-App-Käufe: 1,99 Euro für Vollversion / Konto erforderlich: Nein

Auf einem iPhone werden die Spieleinhalte nach einer sekundenschnellen Kalibrierung beeindruckend gut mit der echten Welt vermischt. Und so klickt und wischt Ihr Euch dann in einem Augmented-Reality-Chaos durch die Story, in der Ihr diverse Rätsel lösen müsst, um schließlich Eure Schwester zu retten.

Asset-15 holt die Story in Euer Wohnzimmer. Der AR-Effekt funktioniert auf einem iPhone ziemlich gut. / © Screenshot: nextpit

Ladet Asset 15 aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Damit sind wir für diese Woche schon wieder am Ende angekommen. Euer nextpit-Team hofft, dass für Euch etwas Brauchbares dabei war. Wenn Ihr mögt, gebt uns doch Feedback in den Kommentaren – und verratet uns ruhig auch Eure App-Geheimtipps, von denen Ihr glaubt, dass wir sie unbedingt mal in unsere Top 5 der Woche aufnehmen sollten.