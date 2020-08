"Fitbit im Kopf": Elon Musk stellt Gehirnchip vor

Am Freitag zeigte Elon Musk die Fortschritte, die sein Gehirn-Computer-Schnittstellenunternehmen Neuralink in den vergangenen Monaten gemacht hat und präsentierte in einer Live-Demo einen Gehirnchip, der bereits seit zwei Monaten in einem Schwein zum Einsatz kommt.

Der CEO von Tesla und SpaceX finanziert das Startup Neuralink seit 2016. Das Unternehmen entwirft winzige flexible "Fäden", zehnmal dünner als ein menschliches Haar, mit dem Ziel, Hirnverletzungen und Traumata zu behandeln. Zudem arbeitet das Unternehmen an der Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz – die Fäden sollen die KI mit menschlichen Daten füttern. Am vergangenen Freitag zeigte Musk einen etwa münzgroßen Chip namens Link V0.9, ein Implantat, das ins menschliche Gehirn eingesetzt werden kann, um Krankheiten wie Parkinson, Verlust des Seh- oder Hörvermögens oder Blindheit und Lähmung zu heilen.

So ist Elon Musks Gehirnchip aufgebaut. / © Screenshot NextPit

Laut Musk erfordert das Einsetzen des Chips, den er auch als "Fitbit im Kopf" bezeichnete, keine Vollnarkose und soll von Robotern in ungefähr einer Stunde durchgeführt werden. Wenn bei dem Eingriff alles glatt läuft, soll nicht einmal Blut fließen – eine kleine Narbe bleibt zurück, sagt Musk. Während der Live-Demo zeigte Musk neuronale Echtzeitsignale eines Schweins namens Getrude, das das Implantat seit zwei Monaten im Gehirn trägt.

Innerhalb von nur einer Stunde soll der Chip eingesetzt werden können. / © Screenshot NextPit

Experten sehen in der Technologie große Chancen für erkrankte Menschen. Chad Bouton, Vize President for Advanced Engineering am Feinstein-Institut für Medical Research in New York sagte gegenüber CNBC, dass diese Technologie neue Wege eröffnen kann, damit Menschen mit Behinderungen und Erkrankungen wie ALS, sich wieder bewegen und sprechen könnten. Bis Musks Technologie Marktreife erlangt, könnte es allerdings noch ein langer Weg sein: “Es werden ethische und sicherheitstechnische Probleme zu lösen sein", sagt Bouton. Die gesamte Präsentation könnt Ihr Euch hier nochmal ansehen.