Klage gegen Apple und Google: Fortnite fliegt aus den App Stores

Gestern Abend kündigte Spieleentwickler Epic Games an, dass für Fortnite-Spieler unter iOS und Android eine neue Zahlungsmethode für In-App-Käufe zur Verfügung stehe. Dabei werden Einkäufe nicht mehr direkt innerhalb der App getätigt, sondern Nutzer können per PayPal zahlen. Dabei gehen Google und Apple leer aus, denn die 30 Prozent Gebühren, die jeder App-Entwickler an die Konzerne abführen muss, können so umgangen werden.

Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices.



Visit https://t.co/K3S07w5uEk and join the fight to stop 2020 from becoming "1984" https://t.co/tpsiCW4gqK