Apple: Neue Termine fürs iPhone 12, Apple Watch und iPad

Schon mit der Ankündigung, dass sich das iPhone in diesem Jahr etwas verspäten wird, stellten wir uns die Frage wie sich dies auf das iPhone-Event auswirken würde. Das übliche September-Event könnte damit ebenfalls ausfallen und zum Beispiel in den Oktober rutschen.

Außerdem war in Apples Ankündigung lediglich die Rede vom iPhone – Details zu Apple Watch und ebenfalls erwarteten iPads nannte man nicht. Es stellen sich also mehrere Fragen, auf die Leaker Jon Prosser Antworten haben will.

Wie Prosser in einer Reihe von Tweets mitteilte, soll das Event zur Vorstellung der neuen iPhones in der Woche rund um den 12. Oktober stattfinden. Die Vorbestellungen des regulären iPhone 12 sollen dann noch im Laufe derselben Woche beginnen. Eine Woche später soll dann die Auslieferung starten.

New, adjusted Apple dates!



Apple Watch & iPad

- Via press release

- Week 37 w/c Sep 7



iPhone 12 event

- Week 42 w/c Oct 12



iPhone 12 devices

- Preorders week 42 w/c Oct 12

- Shipping week 43 w/c Oct 19



iPhone 12 Pro devices

- Preorder and shipping in Nov (no exact date yet) — Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020

Wer ein iPhone 12 Pro ordern will, muss laut Prosser in diesem Jahr noch etwas länger warten. Die teureren Modelle sollen erst im November verfügbar sein. Ein genauerer Termin stehe noch nicht fest.

Apple Watch und iPad: Vorstellung im September

Neben dem neuen Smartphone wird es auch in diesem Jahr wieder neue Modelle der Apple Watch und dem iPad geben. Diese sollen laut Prosser bereits in der Woche des 7. Septembers 2020 vorgestellt werden. Ein Event soll es dazu allerdings nicht geben, Smartwatch und Tablet werden hingegen nur über eine Pressemitteilung präsentiert. Er lässt jedoch offen, wann die Auslieferung beginnen soll.

Prosser gibt ebenfalls keinen Einblick darauf, wann die neuen Betriebssysteme, allen voran iOS, iPadOS und watchOS erscheinen sollen. Diese sind eng miteinander verknüpft. Dies bedeutet etwa, dass eine Apple Watch Series 6 mit watchOS 7 auch iOS 14 voraussetzt. Es kann also sein, das zumindest diese drei Betriebssysteme ebenfalls im September – lange Zeit vor den neuen iPhones – verfügbar sein werden.

Mark Gurman, langjähriger Apple-Informant und Journalist bei Bloomberg, reagierte auf die Tweets von Prosser nur mit einem nach unten zeigenden Daumen. Er glaubt also nicht an die von dem Leaker geteilten Daten. Prosser machte gleichzeitig klar, dass dies die derzeit geplanten Termine seien, die sich aber noch ändern könnten.