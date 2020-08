Fortnite-Klage: Google soll OnePlus und LG unter Druck gesetzt haben

Nachdem sich Epic in den vergangenen Stunden mit Apple und Google wegen der App Stores angelegt hatte, geben die Klagen des Fortnite-Entwicklers nun auch Einblicke hinter die Kulissen. So wirft Epic dem Android-Hersteller vor, in die Geschäfte der beiden Smartphone-Hersteller eingegriffen zu haben.

Wie The Verge berichtet, soll Google OnePlus dazu gebracht haben, ein Abkommen zwischen Epic und dem Smartphone-Hersteller zu verhindern. Bestandteil dieses Deals soll ein Fortnite-Launcher für OnePlus-Smartphones gewesen sein, der auf den Geräten vorinstalliert gewesen wäre.

Google habe gegenüber OnePlus Bedenken geäußert, dass es durch derartig vorinstallierte Software für Epic Games möglich gewesen wäre, den Play Store zu umgehen. Das Ergebnis ist nun, dass der Launcher und die Installation von Epics Titeln ohne den Weg durch den Play Store nur für Nutzer in Indien zur Verfügung steht. Dies sei die einzige Ausnahme, die Google dem Smartphone-Hersteller erlaubt habe.

Der entsprechende Ausschnitt aus der Klageschrift von Epic Games / © Epic Games

Fortnite-Klage: LG ebenfalls in Googles Visier

Epics Anwälte schreiben in der Klage weiter, dass auch LG betroffen sei. So soll es einen Vertrag zwischen Google und LG geben, in dem der Smartphone-Hersteller das „Side downloading außerhalb des Play Stores in diesem Jahr blockiert“. „Google hat LG daran gehindert, die Epic-Games-App auf LG-Geräten vorinstallieren zu können“, so die Klageschrift.

Ohne derartige Blockaden durch Google, „könnte und würde Epic Games Abkommen mit den Smartphone-Herstellern abschließen, um Fortnite und andere Spiele den Konsumenten direkt anbieten zu können“. Epic bezeichnet Googles Vorgehen als „wettbewerbswidrige Einschränkungen“.

Apple und Google hatten Epics Fortnite in den vergangenen Stunden aus dem App Store beziehungsweise Play Store verbannt, nachdem der Spiele-Entwickler eine direkte Zahlungsmethode vorgestellt hatte, welche die In-App-Käufe der beiden App-Stores umgeht. Dies wiederum widerspricht den Regeln der App Stores. Das Unternehmen hatte daraufhin gegen Apple und Google Klage eingereicht.