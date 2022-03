Galaxy S20 FE für 1 € im Vertrag: Heißer Media-Markt-Deal im Check

Kurz vor dem Wochenende haben wir bei Media Markt einen interessanten Deal erspäht. Ihr erhaltet hier das Samsung Galaxy S20 FE in der 5G-Version für gerade einmal 1 Euro zusammen mit einem wirklich günstigen Vertrag. Dabei habt Ihr die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Angeboten auszuwählen. Schauen wir uns das Angebot in diesem Tarif-Check einmal genauer an.

Der Deal von Media Markt hat unser Interesse geweckt, da Ihr das Galaxy S20 FE 5G fast kostenlos dazubekommt. Ihr zahlt gerade einmal 1 Euro für das Handy und schließt dabei einen Vertrag von O2 ohne Aufpreis für das zugebuchte Handy ab. Oft sind solche Angebote Blender, weshalb ich mich direkt an einen Tarif-Check gesetzt habe.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S20 FE Zur Geräte-Datenbank

Ihr erhaltet hier das Samsung Galaxy S20 FE in der 5G-Variante. Dabei handelt es sich zwar nicht um dien neueste Fan-Edition, das S20 FE war aber ein echter Verkaufsschlager. Dabei sorgt der Qualcomm Snapdragon 865 mit 128 GB Speicher und 6 GB RAM für ausreichend Leistung, um aktuelle Mobile Games oder Multitasking zu genießen. Einen ausführlichen Test zum Galaxy S20 FE findet Ihr bei uns an verlinkter Stelle!

Lohnt sich der Samsung Galaxy S20 FE 5G Deal von Media Markt?

Das Smartphone gilt als Nachfolger der "Lite"-Modelle von Samsung. Dadurch müsst Ihr einige Abstriche im Vergleich zu den Galaxy-S20-Modellen hinnehmen, allerdings sind diese meiner Meinung nach durchaus verkraftbar. Vor allem wenn wir uns den Preis des Gesamtpakets mal anschauen.

So zahlt Ihr für die verfügbaren Verträge zwischen 14,99 Euro bis zu 19,99 Euro monatlich – das Handy kostet jeweils nur 1 Euro. Bei unserem Check haben wir uns die Angebote von O 2 genauer angeschaut. In der folgenden Tabelle findet Ihr alle Infos!

Eigenschaft O 2 Blue All In S O 2 Blue All In M Monatspreis 14,99 Euro 19,99 Euro Einmalzahlung Smartphone 1 Euro 1 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro 39,99 Euro Datenvolumen 6 GB 12 GB Bandbreite Max 50 Mbit/s Max 50 Mbit/s Allnet-Flat? Ja Ja Laufzeit 24 Monate 24 Monate Versandkosten 3,95 Euro 3,95 Euro Gesamtpreis 404,70 Euro 524,70 Euro Bestpreis für S20 FE im Netz 398 Euro 398 Euro Zum Angebot Zum Angebot

Vor allem bei dem kleineren O 2 Blue All In S könnt Ihr richtig sparen. Denn hier zahlt Ihr über 24 Monate kaum mehr, als für den aktuellen Bestpreis des Galaxy S20 FE im Netz. Der Vertrag mit 12 Gigabyte Datenvolumen im Monat ist ein wenig teurer, kann sich bei Interesse aber dennoch lohnen. Der einzig wirklich Nachteil bei beiden Verträgen sind die Versandkosten und der recht hohe Anschlusspreis.

Denn so zahlt Ihr im ersten Monat bei beiden Verträgen zwischen 60 und 65 Euro. Die Eintrittsschwelle ist also nicht so gering, wie zunächst gedacht. Dennoch finanziert Ihr Euch mit diesem Deal über 24 Monate das Samsung Galaxy S20 FE samt Handyvertrag, ohne dabei wirklich mehr zahlen zu müssen. Der Deal ist also definitiv einen Blick wert, vor allem wenn Ihr gerade auf der Suche nach einer günstigen Alternative zu den aktuellen Flaggschiffen seid!

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Samsung Galaxy S20 FE 5G nach wie vor interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!